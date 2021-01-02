Yalçın Koşukavak: 'Oyuncularımı kutluyorum'

Yukatel Denizlispor Teknik Direktörü Yalçın Koşukavak, Sivasspor maçı sonrası deplasmanda 1 puan aldıkları için mutlu olduklarını aktardı.



"Sivas gibi zor bir deplasmandan 1 puan aldığımız için oyuncularımızı kutluyorum." diyen Koşukavak, topun Sivasspor'da olduğu bölümleri, oyunun ilk 20 dakikasını iyi kurguladıklarını ve 17. dakikada 1-0 öne geçtiklerini belirtti.



Sonrasında anlam veremedikleri şekilde maça denge geldiğini aktaran Koşukavak, şöyle konuştu:



"İki haftadır 45. dakikada gol yiyoruz. Rakibimiz Sivasspor skoru alınca, daha derin oynayıp, kontrataklarla skoru artırma düşüncesiyle topu bize bırakıp, set hücumları oynamamız için alanı ve zamanı bize verdi. O bölümde topa sahip olup, ciddi bir oyun oynadık. Son dakikalarda da olsa 1 gol daha bulup, 1 puanla dönüyoruz. Çarşamba günü Kayserispor maçı var. Zor bir süreçten geçiyoruz. Çok da sakatmızı ve kart cezalımız var. Sıkıntılı süreçte devam ediyoruz. İnşallah sonu iyi olur diye umut ediyorum. Sivasspor'a da bundan sonraki maçlarında başarılar diliyorum."



Koşukavak, karşılaşmanın 65. dakikasında rakip oyuncu ile çarpışarak sakatlanan Rodellega'nın sağlık durumunun iyi olduğunu ve hastanede alnına dikiş atıldığını sözlerine ekledi.











