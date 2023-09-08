Yalçın Koşukavak: ''Ortada iyi bir sahne yok, zor durumdayız''

Boluspor Teknik Direktörü Yalçın Koşukavak, kırmızı-beyazlı takım için ortada iyi bir sahne olmadığını belirterek, ''Benden önceki antrenör arkadaş kendi kafasında bir plan yapmış. Kadroyu biraz ofansif anlamda esnetmemiz gerekiyor. Çok zor bir durumdayız. 4 maçta 3 puan alınmış. Üçü içeride oynanmış. Ortada iyi bir sahne yok. Eğer yarışmak istiyorsanız bundan sonra içeride çarpılmamanız gerekiyor. İşin gerçeği bu. Başarabilir miyiz bilmiyorum'' dedi.



1'inci Lig takımlarından Boluspor'da teknik direktör Turgay Altay'ın görevine son verilmesinin ardından yerine getirilen Yalçın Koşukavak, kulüp tesislerinde düzenlenen törenle 1 yıllık sözleşmeye imza attı.



İmza töreninde konuşan Koşukavak, kendisinden önceki teknik adamın esnek olmayan bir takım yarattığını vurgulayarak, ''Benden önceki antrenör arkadaş kendi kafasında bir plan yapmış. Kadro 4-4-2'ye göre planlanmış. Esnek olmayan, ofansif anlamda üçüncü bölgede biraz daha renkli oyuncuya ihtiyaç duyduğumuzda bunu Keçiörengücü maçında çok hissettik, böyle bir problemimiz var. Kadroyu biraz ofansif anlamda esnetmemiz gerekiyor. Çok zor bir durumdayız. Gece geç saatlere kadar uyumadan oyuncu izliyorum. Çok talepkar olamıyorum. Devre arasında da zor olacak. Haziran ayında takımın yüzde 90'ını inşa etmeniz gerekiyor. Temmuzu takım içinde iyi yaşayıp ağustostan sonra rahat edin. Ama burada öyle bir şansınız yok. Bunları şikayet olsun diye söylemiyorum. Ben rahat bir kulüpte hiç çalışmadım. Bana hiç kolay iş gelmedi. Boluspor da diğer kulüpler de zor şartlarda. Kayseri'de Bursa'da, İstanbulspor'da, Denizlispor'da başarılı olduysam burada da başarılı olacağım diye düşünüyorum. Başarmak zorundayım'' diye konuştu.



Koşukavak, ikinci ve üçüncü bölgede skora etki edecek oyuncuya ihtiyaçları olduğunu belirterek konuşmasına şöyle devam etti:



''Ama ne yapayım koşullar böyle. Eldeki malzemeden bir şeyler çıkarmanın yolunu bulmam gerekiyor. Şu an itibariyle başka çözüm yolu yok. Oyuncuyu buluyoruz ama maliyet yüksek. Bu saatte bulacağınız oyuncu bağlantılı oyuncu oluyor. Oyuncuyla belki belli bir noktaya geliyorsunuz ama bonservisi oluyor. Şimdi bir kulüp oyuncunuzu istese bedava verir misiniz? Sizin bedava vermeyeceğinizi diğer kulüp niye bedava versin? Şartlar her geçen gün zorlaşıyor. Bir çözüm bulacağız. 4 maçta 3 puan alınmış. Üçü içeride oynanmış. Ortada iyi bir sahne yok. Eğer yarışmak istiyorsanız bundan sonra içeride çarpılmamanız gerekiyor. İşin gerçeği bu. Başarabilir miyiz bilmiyorum. Bu malzeme ile de alakalı. Karamsarlık değil ama ihtiyaca göre oynamayı bilmek gerekiyor.''