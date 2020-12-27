Yalçın Koşukavak: 'Maçın hakkı beraberlikti'

Süper Lig'in 15. haftasında konuk ettiği MKE Ankaragücü'ne 2-1 yenilen Yukatel Denizlispor'un teknik direktörü Yalçın Koşukavak, "Maçı en kötü ihtimalle berabere bitirmemiz gerekiyordu." dedi.



Koşukavak, Denizli Atatürk Stadı'nda oynanan müsabakanın ardından düzenlenen basın toplantısında, maçı kaybettikleri için üzgün olduklarını söyledi.



İki maç kazandıktan sonra kendileri gibi alt gruptan MKE Ankaragücü ile karşılaştıklarını ve mağlup olduklarını belirten Koşukavak, "Maçı en kötü ihtimalle berabere bitirmemiz gerekiyordu. 21'inci dakikada duran toptan bir gol yedik. Bu çok sorun değildi aslında. 44'üncü dakikada yediğimiz gol, bizi biraz demoralize etti. İkinci yarı bazı değişiklikler yaptık ve oyunu kontrol altına aldık. Rakibi çok da geriye ittik ama skoru dengeleyemedik. 2-1'i yakaladık. Mustafa Yumlu ve Recep Niyaz'ın kaçırdığı pozisyonlarda 2-2'yi yakalayabilirdik, olmadı. Bu serüven biraz uzun. Mayıs ayına kadar sürer." değerlendirmesinde bulundu.



Sakatlığı nedeniyle bu karşılaşmada forma giyemeyen Angelo Sagal'ın yokluğunu hissettiklerini ifade eden Koşukavak, şunları kaydetti:



"Onun yokluğu bizim için önemli bir eksikti. Kadro derinliğimiz olmadığından dolayı önemli bir eksik. Dar kadroda, 3 günde 1 oynanan maçlarda oyuncu eksikliğini hissediyorsunuz. Özgür Yankaya, oyunda çok kötü bir maç yönetmedi. Sadece rakip takımın kalecisini kontrol altına alabilirdi. Benim çok sık karşılaştığım bir şey. Özellikle bu konularda çok konformist davranıyoruz. Bugün Türkiye'de 100 maç seyredin, kalecilere 90+2'de sarı kart gösterirler. Kaleci zaten 90+2'ye kadar her şeyi hallediyor. O saatten sonra o idare etmektir. Oyuncuyu idare ve kontrol etmek değildir. Orada hakem Özgür Yankaya'ya da söyledim. 'Olabilir hocam, kusura bakma' falan dedi."



