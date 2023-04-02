Yalçın Koşukavak: 'Ligin zorluk derecesi artıyor'

Spor Toto 1. Lig'in 30. haftasında konuk ettiği Gençlerbirliği'ni 2-1 yenen Manisa FK'nin teknik direktörü Yalçın Koşukavak, kazandıkları için mutlu olduğunu söyledi.



Koşukavak, maçın ardından düzenlenen basın toplantısında, karşılaşmayı iki farklı bölümde değerlendirebileceklerini belirterek, ilk yarıda etkisiz bir oyun oynadıklarını, ikinci devrede ise yaptıkları oyuncu ve diziliş değişikliğiyle üstünlüğü ele geçirdiklerini dile getirdi.



Genç oyunculardan kurulu bir takım olduklarına dikkati çeken Koşukavak, "Bugün kazandığımız için mutluyum. Ligin boyu kısaldıkça müsababakaların da zorluk derecesi artıyor. Genç oyuncuların da ligin bu son bölümünde performans eğrileri çok dalgalı oluyor. Onlar da zamanla bu tecrübeyi kazanıp, istikrarlı bir performans sergileyecek." diye konuştu.









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