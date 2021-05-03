Yalçın Koşukavak: "Kazanıp, rahatlamak istiyoruz!"

Kayserispor'da teknik direktör Yalçın Koşukavak, Yeni Malatyaspor maçı sonrası konuştu.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; AA
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Yalçın Koşukavak: 'Kazanıp, rahatlamak istiyoruz!'
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03 Mayıs 2021 18:50
Kayserispor Teknik Direktörü Yalçın Koşukavak, Malatyaspor ile 1-1 berabere kaldıkları maçın ardından açıklamalarda bulundu.

Maçı değerlendiren Koşukavak, "Maç öncesi baskı, stres iki takımda da vardı. Oyunun ilk yarısı ve ikinci yarısı başkaydı. İlk yarı tamamen oyunun hakimi Kayserispor, 5-6 korner vardır. Malatyaspor bize alan ve zaman verdi, rakip kaleye gittik, deplasmanda bu kadar rahat oynadığınız 45 dakikada skoru çoğaltma şansına sahip olabilirsiniz. 2-0 ile falan girebilirdik, maç o zaman yüzde 80 sizi gösterirdi. 2. yarıda kontrolsüz, sadece öne gelen bir Malatyaspor. Fazla derinde kalmamıza rağmen oyunu kontrol edemedik, bu sefer antrenör olarak skoru kontrol etmek zorunda kalıyorsunuz. Kazanabilirdik, kaybedebilirdik, deplasmanda 1 puan, içerideki maçı kazanıp rahatlamak istiyoruz, işin gerçeği bu." dedi.



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