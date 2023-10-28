29 Ekim

Yalçın Koşukavak: "İnşallah böyle galibiyetler devam eder"

Boluspor Teknik Direktörü Yalçın Koşukavak, Bodrumspor karşılaşmasının ardından açıklamalarda bulundu.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
Abone Ol
Yalçın Koşukavak: 'İnşallah böyle galibiyetler devam eder'
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
28 Ekim 2023 23:04
Trendyol 1. Lig'in 10. haftasında sahasında Bodrum FK'yi 2-1 yenen Boluspor'da teknik direktörü Yalçın Koşukavak, "İnşallah böyle arka arkaya galibiyetler Boluspor adına devam eder." dedi.

Koşukavak, maçın ardından düzenlenen basın toplantısında, alınan galibiyetten dolayı oyuncularını kutladı.

Oynanan maçın çok önemli olduğunu vurgulayan Koşukavak, "Biz, 17 puanlı bir Bodrum FK'ye karşı zor bir maçı kazandık. Detaylarına gelince Bodrum takımının oyun planları uzun top oynayıp, düşen iki topları kazanıp hücum etmek öyle bir oyun planı olan takım." diye konuştu.

Koşukavak, Bodrum maçına bir haftadır hazırlandıklarını anlatarak, "Oyuncularım çok fazla ikili mücadele kazandılar. Çok mücadele ettiler. Sonuçta da geriden gelip kazanmak çok iyi, çok güzel. İnşallah böyle arka arkaya galibiyetler Boluspor adına devam eder. Çok mutluyum. Çok zor bir süreçten geçiyoruz. Hem ekonomik anlamda hem sezona başlangıç anlamında. İnşallah Allah yüzümüze bakar düzeltiriz." ifadelerini kullandı.

SON HABERLER
Tümü
 Reklam 
Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

Enetpulse
Anadolu Ajans?
IAB
App Store
Google Play
App Gallery