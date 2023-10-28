Yalçın Koşukavak: 'İnşallah böyle galibiyetler devam eder'

Trendyol 1. Lig'in 10. haftasında sahasında Bodrum FK'yi 2-1 yenen Boluspor'da teknik direktörü Yalçın Koşukavak, "İnşallah böyle arka arkaya galibiyetler Boluspor adına devam eder." dedi.



Koşukavak, maçın ardından düzenlenen basın toplantısında, alınan galibiyetten dolayı oyuncularını kutladı.



Oynanan maçın çok önemli olduğunu vurgulayan Koşukavak, "Biz, 17 puanlı bir Bodrum FK'ye karşı zor bir maçı kazandık. Detaylarına gelince Bodrum takımının oyun planları uzun top oynayıp, düşen iki topları kazanıp hücum etmek öyle bir oyun planı olan takım." diye konuştu.



Koşukavak, Bodrum maçına bir haftadır hazırlandıklarını anlatarak, "Oyuncularım çok fazla ikili mücadele kazandılar. Çok mücadele ettiler. Sonuçta da geriden gelip kazanmak çok iyi, çok güzel. İnşallah böyle arka arkaya galibiyetler Boluspor adına devam eder. Çok mutluyum. Çok zor bir süreçten geçiyoruz. Hem ekonomik anlamda hem sezona başlangıç anlamında. İnşallah Allah yüzümüze bakar düzeltiriz." ifadelerini kullandı.



