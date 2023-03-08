Yalçın Koşukavak: 'İlk hedefimiz play-off sınırı'

Spor Toto 1. Lig'in 25. haftasında ağırladığı Bodrumspor'u 2-1 mağlup eden Manisa FK'nin teknik direktörü Yalçın Koşukavak, play-off grubuna girmeyi hedeflediklerini söyledi.



Koşukavak, maçın ardından düzenlenen basın toplantısında, kendileri için kritik bir maçı kazandıkları için mutlu olduklarını dile getirdi.



Oyuncularının ilk yarıdaki performansından memnun olmadığını aktaran Koşukavak, "Devre arasındaki müdahalelerle eksiklerimizi giderdik ve ikinci yarıda daha baskın bir oyun oynadık. Ligde yukarı doğru pozisyon alabilmek için değerli bir 3 puandı. Zor maçlar oynuyoruz. İlk hedefimiz kendimizi play-off sınırına atmak. Daha iyi işler başaracağımızı düşünüyorum ve oyuncularımı tebrik ediyorum." diye konuştu.





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