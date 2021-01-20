Yalçın Koşukavak: 'İlk defa 6 golle yenildim, üzgünüm'

Denizlispor Teknik Direktörü Yalçın Koşukavak, Galatasaray'a 6-1 yenildikleri mücadelenin ardından konuştu. İşte Yalçın Koşukavak'ın sözleri...

Oyun başladığında 5. dakikada herhalde Galatasaray 2 tane top getirdi 18'imize. Psikolojiyi kaybettik orada. 17'de 2-0 geriye düşünce oyun zorlaşıyor. Çaresiz kalıyorsunuz. Bu sıradaki takımların erken geriye düşmelerini tolere etmeleri zor. Bu sırada olan bir takımın daha dirençli olması lazımdı. 18'de psikoloji tamamen Galatasaray'a geçti. Direnç gösteremedik. Tamamen Galatasaray'ın kontrolündeydi. Acil bu durumdan çıkmalıyız. En alttaki takım biziz. Başka problemler de var. Pazar günü Karagümrük maçı var.



Böyle skorlar futbolda var. İlk defa böyle bir skor gördüm antrenörlük hayatımda. Üzüldüm.



Denizlispor bu yarışın içinde olacaksa başka şeyler yapmamız gerekiyor. Oyuncu sayısı olarak ciddi problemlerimiz var. 3 gün sonra maç var. Aynı oyuncularla oynamak zorundayım. Rotasyon yapamıyorum. Transfer açık, yönetim kurulu çalışıyor ama ocak ayında transfer zor. İstediğiniz oyuncuların kulüp bağlantıları var. Boşta olan oyunculardan takviye yapmalıyız. Derinliğe ve kaliteye ihtiyaç var.



Sol bek Zakaria'dan sol stoper yapıyor, genç oyunculara ağır yükler veriyoruz. Gençlerle bu skorların altından kalkmak mümkün değil. Oyuncuları psikolojik olarak bu skorun altından kaldırmaya çalışacağız. Başka da aklıma bir şey gelmiyor.



