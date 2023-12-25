Yalçın Koşukavak: "Gol bütün planlarımızı bozdu"

Boluspor Teknik Direktörü Yalçın Koşukavak, Çorum FK karşılaşmasının ardından açıklamalarda bulundu.

Haber; AA, Fotoğraf; Twitter
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Yalçın Koşukavak: 'Gol bütün planlarımızı bozdu'
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25 Aralık 2023 21:37
Yalçın Koşukavak, Pençe-Kilit Harekatı bölgesindeki üs bölgesine sızmaya çalışan teröristlerle çıkan çatışmada şehit olan 12 asker için Allah'tan rahmet diledi.

Çorum FK maçına 19 yaş altı takımından takviye yaparak çıktıklarını aktaran Koşukavak, "Altay'a da öyle gitmiştik, içerideki Manisa'ya da. Oyunun ilk yarısı çok iyi oynadık, Çorum'u çok koşturduk. Topa çok sahip olduk, çok da ürettik. Ceza sahasına girişimiz bizim 16, Çorum'un ise 8. Ancak oyuncu kalitesine takılıyoruz. Kadro derinliğimiz yok, oyuna da müdahale edemiyoruz." şeklinde konuştu.

İkinci yarının başında gol yediklerini hatırlatan Koşukavak, şunları söyledi:

"Çok kötü bir dakikada çok kolay gol yedik, planlarımızı bozdu. Biz oyunu biraz daha taşıyıp, Çorumspor'u kontrolden çıkartmak istiyorduk. Daha çok geniş alanlar bulup hücum edeceğimizi planlıyorduk. Çok erken golle geriye düşünce tekrar oyuna ortak olmaya çalıştık. Bir pozisyon hatası verip, ikinci golü yedik. Çorumspor'u tebrik ediyorum, başarılar diliyorum."

 

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