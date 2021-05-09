Yalçın Koşukavak' Galibiyeti kaçırdık'

Süper Lig'in 40. haftasında konuk ettiği Gaziantep ile 0-0 berabere kalan Hes Kablo Kayserispor'da teknik direktör Yalçın Koşukavak, kazanabilecekleri bir maçtan beraberlikle ayrıldıkları için üzgün olduklarını söyledi.



Koşukavak, müsabakanın ardından düzenlenen basın toplantısında, kazanmaları gereken bir maça çıktıklarını ve tüm kurgularını da buna göre yaptıklarını belirtti.



Kazanmak için oyunu riske attıklarını ifade eden Koşukavak, "Kontrataklara göre kurgulanmış bir takıma karşı oynadık. Kazanmamız gerektiği için oyunu riske etmek gerekiyordu. İlk yarıda pozisyonlarımız fazla olmadı. İkinci yarı daha fazla risk aldık ve pozisyon bulduk." dedi.



Kayserispor'un ligde kalması için her türlü fedakarlığı yapacaklarını anlatan Koşukavak, "Golü bulabilirdik son dakikada, Pedro'nun karşı karşıya pozisyonda kaçırdığı gol var. O gol olsaydı Kayserispor bu gece itibarıyla ligde kalmıştı. Bundan sonraki maçlarda Kayserispor'u ligde nasıl bırakırız onun mücadelesini vereceğiz. Oyuncularımız kazanmak için çok fazla özveride bulundu. Bu ligde kalmak için oyuncularımız ve biz nasıl bir fedakarlık yapılması gerekiyorsa yapıp Kayserispor'u ligde bırakacağız." ifadelerini kullandı.



