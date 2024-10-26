Yalçın Koşukavak: 'Çok üzgünüm'

Iğdır FK Teknik Direktörü Yalçın Koşukavak ise geçen hafta alınan galibiyetten sonra Şanlıurfa'da da galip gelmek istediklerini ama bunu başaramadıklarını söyledi."İkinci yarının başında bir gol, 10 dakika sonra bir gol daha attık, durum 2-0 oldu. Oyunun bizim tarafımızda sonlanacağını düşünürken rakibi oyuna davet ettik, penaltıdan durum 2-1 oldu. Sonra bir gol daha bularak durumu 3-1 yapmayı başardık. Savunmada bariz hatalar yaptık ve maalesef 87. dakikada yediğimiz golle yine rakibi maça ortak ettik, uzatmada da durum 3-3 oldu. Kazanmamız gereken bir maçı bence kaybettik, çok üzgünüm. Rakibin öyle çok ciddi bir baskısı yoktu, yüksek toplarla kenar ortaları savunmakta güçlük çektik. Rakibimizi tebrik ediyorum."