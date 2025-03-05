Yalçın Koşukavak: 'Çok önemli bir galibiyet'

Geosis Boluspor Teknik Direktörü Yalçın Koşukavak, Çorum FK karşısındaki galibiyeti değerlendirdi.



Koşukavak, play-off hattı açısından önemli bir galibiyet elde ettiklerini bildirdi.



Ligin puan durumunun sıkışık olduğunu, bu nedenle önemli bir karşılaşmaya çıktıklarını ifade eden Koşukavak, şunları kaydetti:



"İki takım da kazandığında play-off hattına girecek bir maçtı. Önemi yüksekti, yüksek konsantrasyonda oynamaya çalıştık ancak oyunun ilk yarısında çok iyi oynadığımız söylenemez. Zaman zaman da savunma duruşunda hatalar yaptık, kötü bir yer oynadık. İkinci yarıda daha durduk ve topun içindeki o anları iyi oynadık. Çok önemli bir galibiyet aldık. Şu anda 7'nci sıradayız, play-off hattına girdik. Oyuncuları tebrik ediyorum. İnşallah böyle yukarıda kalmaya devam ederiz. Oyunun iki tarafını da güçlü oynadığımız sürece yukarıda kalacağımızı umut ediyorum."



