Yalçın Koşukavak: 'Çok iyi savunma yaptık'

Trendyol 1. Lig'in 16. haftasında ağırladığı Manisa FK'yi 1-0 mağlup eden Boluspor'un teknik direktörü Yalçın Koşukavak, iyi savunma yarak galip geldiklerini söyledi.



Koşukavak, maçın ardından düzenlenen basın toplantısında, eksiklikler ve bazı imkansızlıklardan dolayı zor bir karşılaşma oynadıklarını belirtti.



Diğer oyuncuların sakat ya da istenilen performansı vermemesi nedeniyle Kayamba'yı santrafor oynatmak zorunda kaldıklarını anlatan Koşukavak, "Oyunu savunma odaklı oynamak zorundaydık. Gücümüzü savunmadan aldık. Skoru da alınca oyuncularım uzun süre çok iyi savunma yaptılar." dedi.



Koşukavak, ikinci yarı için Boluspor'un kısa, orta ve uzun vadede planlamalarını yapmaları gerektiğini dile getirerek, devre arasında ekonomik şartlara göre iyi oyuncu takviyesi düşündüklerini, yeni transferlerin katkısıyla da takımına play-off oynatmayı istediğini sözlerine ekledi.









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