Yalçın Koşukavak: 'Bizim hedefimiz Play-off'

Boluspor Teknik Direktörü Yalçın Koşukavak, pazar günü zorlu bir Göztepe maçına çıkacaklarını belirterek, "Ambiyans açısından ligin en zor deplasmanlarından bir tanesi. Ligin zorluk derecesi her geçen hafta artıyor. Maç sayısı azaldıkça hedefler belirginleşiyor. Play-Off'a kalmak için mücadele ediyoruz. Onun için oynayacağız" dedi.



Trendyol 1'inci lig takımlarından Boluspor, ligin 25'inci haftasında karşılaşacağı Göztepe maçının hazırlıklarını sürdürüyor. 7 haftadır yenilmezlik serisini sürdüren kırmızı-beyazlı ekip, teknik direktör Yalçın Koşukavak yönetiminde pazar günü oynayacakları Göztepe maçını kazanmak için çalışmalarını sürdürüyor.



Antrenman öncesi açıklamalarda bulunan teknik direktör Koşukavak, "İkinci yarı itibariyle iyi gidiyoruz. Zor bir deplasmana gidiyoruz. Kulüp organizasyonu açısından örnek olacak bir organizasyonu var. Yurt dışındaki ortaklıkla birlikte çok planlı yapılanan hem kulüp içi hem saha içi kadro kalitesi çok yüksek bir takım. Ambiyans açısından ligin en zor deplasmanlarından bir tanesi. Ligin zorluk derecesi her geçen hafta artıyor. Maç sayısı azaldıkça hedefler belirginleşiyor. Play-Off'a kalmak için mücadele ediyoruz. Onun için oynayacağız" diye konuştu.





