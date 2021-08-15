Yalçın Koşukavak: "Bazen böyle skorlar olacak"

Kayserispor Teknik Direktörü Yalçın Koşukavak, Altay maçı sonrasında konuştu.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; AA
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Yalçın Koşukavak: 'Bazen böyle skorlar olacak'
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15 Ağustos 2021 00:36
Kayserispor Teknik Direktörü Yalçın Koşukavak, Süper Lig'in ilk haftasında Altay'a deplasmanda 3-0 yenildikleri maçı değerlendirdi.

İyi başlamadıklarını ancak iyi bitirmek istediklerini söyleyen Koşukavak, "İlk maçlara konsantrasyon göstermek biraz güç oluyor. Altay, 8. dakikada belki de hesap etmediği bir gol buldu. 3-4-3 ile sahada kontra planlıyorlarken, erken golle oyun onların istediği formatta oynanmaya başladı. Çok pozisyon verdik, oyunun momentumu onlara geçti. Sürekli hızlı hücumla tehdit edilmeye başlandık. Süper Lig kolay bir lig değil. İyi başlamak önemliydi ama iyi bitirmek daha önemli. Kadro olarak iyi bir malzeme var, geçen hafta son antrenmanda birkaç oyuncu kaybettik. Böyle skorlar bazen gelecek, futbolun böyle tarafları var." dedi.


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