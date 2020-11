Yalçın Granit son yolculuğuna uğurlanıyor

Önceki gün 88 yaşında vefat eden Türk basketbolunun efsane ismi Yalçın Granit için Darüşşafaka ve Galatasaray kulüplerinde tören düzenlendi.Darüşşafaka Ayhan Şahenk Spor Salonu'nda düzenlenen ilk törene, Türkiye Basketbol Federasyonu Üst Yöneticisi Ömer Onan, Darüşşafaka Cemiyeti Başkanı Tayfun Öktem, Darüşşafaka Kulübü Başkanı Ümit Başkırt, Galatasaray Kulübü Başkan Yardımcısı Yusuf Günay, Darüşşafaka Tekfen Başantrenörü Selçuk Ernek ve takım oyuncuları, Galatasaray Basketbol Takımı Başantrenörü Ertuğrul Erdoğan, Yalçın Granit'in oğlu Ali Granit ile spor camiasından isimler katıldı.Törende konuşan Ömer Onan, Yalçın Granit'in Türk basketboluna büyük katkılar sağladığını dile getirerek, "Arkasından gelen bizlere çok büyük ışık oldu, yol gösterdi. Basketbolun her katmanında çok büyük hizmet verdi. Onun sayesinde yüzlerce oyuncu yetişti. Basketboldan hiçbir zaman vazgeçmedi. Bizim için de tüm zamanların all-starıdır. Geçen sene federasyon olarak Yalçın ağabeyimize tüm zamanların all-starı ödülünü vermiştik ve formasını Sinan Erdem Spor Salonu'na asmıştık. Çok üzüntülüyüz. Ailesine sabır diliyorum, basketbol camiasının başı sağolsun." ifadelerini kullandı.Ümit Başkırt da Yalçın Granit'in her zaman yanlarında olduğunu vurgulayarak, "Böyle bir duayenle birlikte olmak herkese nasip olmaz. Yaktığı ateşi devam ettirmeye çalışacağız. Onun adını yaşatmak için çok çalışacağız." diye konuştu.Yusuf Günay da Yalçın Granit'in Türk basketbolu ve Galatasaray'a büyük hizmetler verdiğini anlatarak, "Türk basketbolu ve Galatasaray'ın unutulmaz ismi, hayatını Türk basketbolunun gelişimine adayan efsanemiz Yalçın Granit'i kaybetmenin derin üzüntüsünü yaşıyoruz. Yalçın Granit, ortaya koyduğu eserlerle Türk sporunun en önemli figürlerinden biri olmuş, birçok ilke imza atarak adını altın harflerle Türk basketbol tarihine yazdırmıştır." değerlendirmesinde bulundu.Yalçın Granit için ikinci tören Galatasaray Kulübü tarafından Türk Telekom Stadı'nda düzenlendi.Kulüp başkanı Mustafa Cengiz, sarı-kırmızılı yöneticiler ile Galatasaray Basketbol Takımı Başantrenörü Ertuğrul Erdoğan ve oyuncular, törende hazır bulundu.Törende konuşan Mustafa Cengiz, Yalçın Granit'i tanıma şansına sahip olduğunu ifade ederek, şunları kaydetti:"Ne söyleseniz eksik kalır. Beraber çok sohbet ettik. Yalçın ağabey soyadı gibi bir adamdı. Soyadına bu kadar yakışan bir insan olur... Biz Galatasaray ve Türk spor gelenekleri içinde büyüdük. Yalçın ağabeye Türk sporuna yaptığı büyük katkılar nedeniyle saygılıydık, Galatasaraylı olduğu için ayrıca saygılıydık. Çok rafine, kalite bir insandı. Onunla beraber çalışmayı çok isterdim. Bir de mülkiyeli ağabeyim Mesut Yılmaz'ı anmak istiyorum. O da sadece Galatasaraylı değildi. Siyaset adamlığından devlet adamlığına evrilmeyi kanıtlayan bir ağabeyimizdi. Onun da ailesine sabırlar diliyorum. Her ikisini de rahmet diliyor ve saygıyla anıyorum."Törende Ertuğrul Erdoğan ve sarı-kırmızılı basketbolcu Göksenin Köksal da birer konuşma yaptı.Yalçın Granit'in cenazesi, Zincirlikuyu Camisi'nde kılınacak cenaze namazının ardından Kilyos Mezarlığı'nda toprağa verilecek.