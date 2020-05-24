Yalancı Yarim nerede çekildi, kaç yılında

Türk filmlerinin arasında en meşhurlarından olan Yalancı Yarim filminin yapımcılığını ve yönetmenliğini Ertem Eğilmez yapmıştır. Film 1973 yılında çekilmiştir. Yıllardır yüzümüzü güldüren ve gençlere "Eski günler ne kadar güzelmiş" dedirten Yalancı Yarim film romantik komedi türündedir. Filmi izleyen gençlerin çoğu sahnelerin çekildiği mekanları görünce o yerlerin nereler olduğunu merakla araştırıyor. Birçok oyuncusuyla yeni tanışan gençler, en çok da Yalancı Yarim filmi oyuncuları kimler merak ediyor. Filmi izlerken en çok merak edilenler arasında yer alan "Yalancı Yarim filmi nerede çekildi?" sorusunun cevabını sizler için hazırladık. İşte Yalancı Yarim filmi oyuncuları ile ilgili detaylar…Yalancı Yarim filminin çekimleri, İstanbul'un Yeşilköy semtinde bir villada yapılmıştır. Filmin birçok sahnesi Yeşilköy ilçesi ve etrafında çekilmiştir.Emel Sayın – AlevTarık Akan – FerdiMünir Özkul – DervişMetin Akpınar – MahmutHalit Akçatepe – Nuri ve BulurZeki Alasya – HüsnüTurgut Boralı – PazarcıHulusi Kentmen – Derviş BaşakMürüvvet Sim – ZiynetKemal Sunal – KemalNecdet Yakın – Pazarcı MehmetMetin Çekmez – Metinİlhan Hemşeri – BahçıvanAhmet Turgutlu – PazarcıÜnal Gürel – AlacaklıHikmet Gül – NimetNermin Özses – MahalleliMuammer GözalanNilgün CeylanNubar Terziyan – Bahçıvan MestanGülten CeylanTurgut Boralı – MahalleliKayserili iş adamı Mahmut'un (Metin Akpınar) kardeşi olan Ferdi (Tarık Akan), yakışıklı ve hovarda bir gençtir. Abisinin ona her ay yüklü bir para gönderip hayatını yaşamasına müsaade etmesinden dolayı abisinden de çok korkmaktadır. Bir gün abisi ve yengesi sürpriz yaparak ziyaretine gelirler ve nişanlısıyla tanışmak istediğini söylerler. Bunun üzerine Ferdi ve arkadaşları tüm kız arkadaşlarını arayıp nişanlı rolü için yardım etmelerini isterler fakat olumlu yanıt alamazlar. Bunun üzerine olayı tesadüfen öğrenen Bulur (Halit Akçatepe) onlara yardım edebileceğini söyleyerek nişanlı oyunu oynaması için zaten Ferdi'ye aşık olan Alev'e (Emel Sayın) haber verir. Bu oyunu oynarken abisi ve yengesi Alev'i zengin bir adam olan Derviş Başak'ın (Hulusi Kentmen) kızı olarak bilmesinin de katkısıyla çok sevmiş ve hemen Ferdi'yle evlendirmek isterler. Bunun üzerine Ferdi oyuna devam eder ve arkadaşları hariç kimseye gerçeği söylemez; ancak bunları yaparken Alev'e aşık olabileceğini de düşünmemiştir. Zaten evlilik hazırlıkları da yapıldığı için gerçeği açıklamayıp Alev'le evlenmeyi planlar. Ferit, düğün gecesi abisinin gerçeği öğrenmesinden korkup arkadaşı Kemal'e (Kemal Sunal) telefonla fabrikada yangın çıktığını söyleterek abisini Kayseriye yollamaya çalışır; fakat abisi son anda hava alanından bir telefon eder ve yangının gerçek olmadığını öğrenip düğüne katılır. Tam bu sırada düğünde olan Derviş Başak'la karşılaşırlar ve Alev'in aslında pazarcı Derviş'in (Münir Özkul) kızı olduğunu öğrenirler. Bunun üzerine düğün iptal olur ve Ferdi'nin abisi Mahmut Bey, Alev'in babası Derviş Bey'e ağzına geleni söyler. Her şey bittiğinde Ferdi pişman olur ve ne Alev'in ne de abisinin yüzüne bakabilecek durumda olmadığını düşünür. Bavulunu alıp abisine tüm gerçekleri anlattıktan sonra abisiyle vedalaşır ve gider. Bunun üzerine hatasını anlayan Ferdi'nin abisi gidip önce Alev'in babası Derviş ve aile dostlarından özür diler, sonra da Alev'e gidip hatalı olduğunu ve kendisini affetmesini ister. Alev de Ferdi'nin abisini affeder ve sonra da gemiyle şehirden ayrılan Ferdi'yi küçük bir motorla yakalarlar. Ferdi, Alev'i ve abisi ve yengesiyle birlikte görmesiyle sorun kalmadığını anlar ve denize atlar. Bunu gören Alev de denize atlar ve Ferdi'ye sarılır.