Yalan Dolan filmi nerede çekildi, oyuncu kadrosu, konusu

Yalan Dolan filmi için geri sayım başladı. Komedi türünde olan film 2019 yılı yapımı olup başrollerinde Şafak Sezer, Burcu Binici, Çetin Altay gibi isimler yer alıyor. Kusursuz bir plan yapıp, sistemin hatalarını kullanarak bir banka soygunu yapmak isteyen altı arkadaşın hikayesini konu ediyor. Buna göre; Yalan Dolan filmi konusu nedir? Yalan Dolan filmi oyuncuları kimler?

17 Mayıs 2020 17:10
Yalan Dolan filmi nerede çekildi, oyuncu kadrosu, konusu
ATV ekranlarına bu akşam gelecek olan Yalan Dolan filmi için heyecan dorukta. Yönetmen koltuğunda Michael Şahin Derun'un oturduğu film 2019 yapımı olup güçlü oyuncu kadrosu ve senaryosu ile beyazperdeden sonra televizyon ekranlarında yer alacak. Kusursuz bir plan yapıp, sistemin hatalarını kullanarak bir banka soygunu yapmak isteyen altı arkadaşın hikayesini konu edinen Yalan Dolan filmi konusu nedir? Yalan Dolan filmi oyuncuları kimler?

Yalan Dolan filmi dört hafta boyunca İstanbul'da çekildi.
YALAN DOLAN FİLMİ KONUSU

Yalan Dolan, kusursuz bir plan yapıp, sistemin hatalarını kullanarak bir banka soygunu yapmak isteyen altı arkadaşın hikayesini konu ediyor. Michael Şahin Derun'un yönetmen koltuğunda oturduğu komedi türündeki filminin oyuncu kadrosunda Şafak Sezer, Çetin Altay, Burcu Binici gibi isimler yer alıyor.

YALAN DOLAN FİLMİ OYUNCULARI

Yapım Yılı : 2019

Yönetmen : Michael Şahin Derun

Oyuncular : Şafak Sezer, Burcu Binici, Çetin Altay

Türü : Komedi

YALAN DOLAN FİLMİ FRAGMANI İZLE

Diğer Haberler

Fenerbahçe, Barış Sungur'u transfer etmek istiyor Fenerbahçe

Fenerbahçe, Barış Sungur'u transfer etmek istiyor
Fatih Terim'in yeni planı: Elmander & Riera Galatasaray

Fatih Terim'in yeni planı: Elmander & Riera
Galatasaray'da çarşamba test, perşembe rota Florya Galatasaray

Galatasaray'da çarşamba test, perşembe rota Florya
Mbaye Diagne'den tatil rekoru: 10 ay! Galatasaray

Mbaye Diagne'den tatil rekoru: 10 ay!
Koronavirüs salgınında son 24 saat Gündem

Koronavirüs salgınında son 24 saat
Bayram hangi gün, bayramda 9 gün tatil olacak mı? (19 Mayıs Salı) Gündem

Bayram hangi gün, bayramda 9 gün tatil olacak mı? (19 Mayıs Salı)
2020 Zamlı sigara fiyatları listesi! Sigaralar ne kadar kaç para) oldu? (19 Mayıs Salı) Gündem

2020 Zamlı sigara fiyatları listesi! Sigaralar ne kadar kaç para) oldu? (19 Mayıs Salı)
2020 zamlı sigara fiyatları ne kadar oldu? Sigara zammı ve yeni fiyat listesi (19 Mayıs Salı) Gündem

2020 zamlı sigara fiyatları ne kadar oldu? Sigara zammı ve yeni fiyat listesi (19 Mayıs Salı)
Sigaraya zam, Mayıs 2020 sigara fiyatları, Yeni sigara fiyatları (19 Mayıs Salı) Gündem

Sigaraya zam, Mayıs 2020 sigara fiyatları, Yeni sigara fiyatları (19 Mayıs Salı)
Daha fazla göster
1

Erzurumspor'da 11 kişi taburcu edildi!
2

New York'ta spor etkinlikleri taraftarsız başlayabilecek
3

Yunanistan'da futbol, 6 Haziran'da başlıyor!
4

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'dan koronavirüs için yeni açıklama
5

Cumhurbaşkanı'ndan davet 19:19'da herkes camlara
6

Cumhurbaşkanı açıkladı: İşte seyahat yasağının devam ettiği 15 şehir
7

Cumhurbaşkanı okulların kapandığını açıkladı
8

Cumhurbaşkanı açıkladı! Bayram döneminde sokağa çıkmak yasak
9

Miroslav Stoch: "Türkler sayesinde kazandım"
10

Edu Dracena: "Fenerbahçe'deki o kadro, Türkiye'de tarihe geçti"
yukarı ok