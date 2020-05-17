Yalan Dolan filmi nerede çekildi, oyuncu kadrosu, konusu

ATV ekranlarına bu akşam gelecek olan Yalan Dolan filmi için heyecan dorukta. Yönetmen koltuğunda Michael Şahin Derun'un oturduğu film 2019 yapımı olup güçlü oyuncu kadrosu ve senaryosu ile beyazperdeden sonra televizyon ekranlarında yer alacak. Kusursuz bir plan yapıp, sistemin hatalarını kullanarak bir banka soygunu yapmak isteyen altı arkadaşın hikayesini konu edinen Yalan Dolan filmi konusu nedir? Yalan Dolan filmi oyuncuları kimler?Yalan Dolan, kusursuz bir plan yapıp, sistemin hatalarını kullanarak bir banka soygunu yapmak isteyen altı arkadaşın hikayesini konu ediyor. Michael Şahin Derun'un yönetmen koltuğunda oturduğu komedi türündeki filminin oyuncu kadrosunda Şafak Sezer, Çetin Altay, Burcu Binici gibi isimler yer alıyor.Yapım Yılı : 2019Yönetmen : Michael Şahin DerunOyuncular : Şafak Sezer, Burcu Binici, Çetin AltayTürü : Komedi