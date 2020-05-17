Yalan Dolan filmi nerede çekildi, oyuncu kadrosu, konusu
Yalan Dolan filmi için geri sayım başladı. Komedi türünde olan film 2019 yılı yapımı olup başrollerinde Şafak Sezer, Burcu Binici, Çetin Altay gibi isimler yer alıyor. Kusursuz bir plan yapıp, sistemin hatalarını kullanarak bir banka soygunu yapmak isteyen altı arkadaşın hikayesini konu ediyor. Buna göre; Yalan Dolan filmi konusu nedir? Yalan Dolan filmi oyuncuları kimler?
ATV ekranlarına bu akşam gelecek olan Yalan Dolan filmi için heyecan dorukta. Yönetmen koltuğunda Michael Şahin Derun'un oturduğu film 2019 yapımı olup güçlü oyuncu kadrosu ve senaryosu ile beyazperdeden sonra televizyon ekranlarında yer alacak. Kusursuz bir plan yapıp, sistemin hatalarını kullanarak bir banka soygunu yapmak isteyen altı arkadaşın hikayesini konu edinen Yalan Dolan filmi konusu nedir? Yalan Dolan filmi oyuncuları kimler?
Yalan Dolan filmi dört hafta boyunca İstanbul'da çekildi.
YALAN DOLAN FİLMİ KONUSU
Yalan Dolan, kusursuz bir plan yapıp, sistemin hatalarını kullanarak bir banka soygunu yapmak isteyen altı arkadaşın hikayesini konu ediyor. Michael Şahin Derun'un yönetmen koltuğunda oturduğu komedi türündeki filminin oyuncu kadrosunda Şafak Sezer, Çetin Altay, Burcu Binici gibi isimler yer alıyor.
YALAN DOLAN FİLMİ OYUNCULARI
Yapım Yılı : 2019
Yönetmen : Michael Şahin Derun
Oyuncular : Şafak Sezer, Burcu Binici, Çetin Altay