Yakup Sekizkök'ten Fenerbahçe Beko değerlendirmesi

ING Basketbol Süper Ligi'nin 19. haftasında, rahatsızlığı sebebiyle Anadolu Efes'in başında yer alamayan Ergin Ataman'ın yerine ekibimizi yöneten Yakup Sekizkök maçtan sonra görüşlerini şöyle açıkladı:



"Fenerbahçe Beko bizim çok yakından tanıdığımız bir takım. Çok detaylı bir hazırlık yaptık. Maçı üçüncü periyodun sonunda kıracağımızı düşünüyorduk, düşündüğümüz gibi de oldu. Özellikle Guduric ve Henry ile agresif oynayarak skor bulacakları biliyorduk. Onlara savunma yaparken, son dönemde performansını artıran Şehmus, Metecan, Biberovic gibi oyunculara skor şansı vermemeye çalıştık. Bunu da başardık. Bu sayede rakibimizi 71 sayıda tuttuk. Hücumda kendi basketbolumuzu oynamak istedik, bir kaç küçük değişiklikle Fenerbahçe Beko'nun savunmadaki boşluklarına hücum etmeye çalıştık. Şut yüzdemiz de son haftalardaki performansımızın üstünde olunca bu skor geldi. Bizim için 22 sayılık farkı yakalamak önemliydi, bu yüzden son ana kadar mücadele ettik ama Micic bu hafta ve bu maçta çok yoruldu. Olmadı ama bundan sonra ligde kalan maçlarımızı kazanarak zirveyi kovalayacağız. Şubat ayında zorlu bir fikstürümüz var. Euroleague ve Türkiye Kupası takvimi çok yoğun. Bu galibiyetle Ocak ayını iyi kapattığımızı düşünüyorum."





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