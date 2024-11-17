Yakup Sekizkök: 'Sadık'ı bekliyoruz, iyileşti'

Galalatasaray Erkek Basketbol Takımı Başantrenörü Yakup Sekizkök ve Takım Kaptanı Göksenin Köksal, ligdeki Mersin Spor galibiyetinin ardından açıklamalarda bulundu.



Başantrenör Yakup Sekizkök'ün değerlendirmeleri şu şekilde:



"Boyalı alanda ciddi skor üstünlüğümüz oldu ama en önemli işi pota altı savunmasında yaptık. Angel ve Izundu'nun boyalı alan savunmasıyla pota altını kapattık ve maçı getiren en önemli etkenlerden biri buydu. Devamında Palmer'ın ekstra hücum performansı, ikinci yarıda Buğrahan ve Roberts Blumbergs'in ona katılması bizi çok rahatlattı. Otis ve Will'in liderliği ve skor katkıları var. Her hafta bu rotasyona yeni bir oyuncu ekliyoruz. Göksenin kaptanımız hem savunmada katkı verdi hem de yakaladığı şansları değerlendirdi."



"SADIK'I BEKLİYORUZ, İYİLEŞTİ"



"David sakatlıktan döndü. Tabii şu anda istediğimiz performansta değil. O da ilerleyen haftalarda verimli olacaktır. Sadık'ı bekliyoruz. Onun da iyileşme süreci tamamlandı. İnşallah milli takım arasıyla beraber o da basketbola dönüp bize destek vermeye devam edecek. Yakaladığımız ritmi bu arada kaybetmemek istiyoruz. Milli ara sonrası fikstürdeki avantajı galibiyetlerle hakiki bir avantaja çevirmek lazım. Kazanmadığımız sürece avantajlı değiliz. ERA Nymburk deplasmanımız çok önemli. O maça hazırlanmaya devam edeceğiz."



"GALİBİYET SERİMİZE DEVAM EDERİZ"



Göksenin Köksal, "Milli takım arasından önce son maçımızdı. Mersin'in çok kaliteli bir kadrosu var. Çok iyi bir takım. Maçın başından beri çok sıkı tuttuk. Taraftarımıza çok teşekkür ediyoruz. Yine burada bizi bizi yalnız bırakmadılar. Maçı hep 15-20 sayı farkla götürdük. Bazı yerlerde rakip geri gelmeyi başardı ama oralarda çok iyi savunma yaptık. Kazanmak çok önemliydi. Beşiktaş derbisinden sonra çıkışımızı sürdürüyoruz. İnşallah milli takım arasından sonra tekrar galibiyet serimize devam edeceğiz." şeklinde konuştu.



