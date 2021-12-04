Yakup Sekizkök: "Kötü bir mağlubiyet yaşadık"

Anadolu Efes Yardımcı Antrenörü Yakup Sekizkök, THY Avrupa Ligi'nin 13. haftasında 95-93 yenildikleri Barcelona maçı ile ilgili açıklama yaptı.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
Abone Ol
Yakup Sekizkök: 'Kötü bir mağlubiyet yaşadık'
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
04 Aralık 2021 00:16
Anadolu Efes Yardımcı Antrenörü Yakup Sekizkök, THY Avrupa Ligi'nin 13. haftasında 95-93 yenildikleri Barcelona maçında ikinci yarıda ritimlerinin bozulduğunu söyledi.

Sinan Erdem Spor Salonu'nda yapılan maçtan sonra düzenlenen basın toplantısına başantrenör Ergin Ataman'ın ihraç edilmesinden dolayı yardımcı antrenör Yakup Sekizkök katıldı.

Sekizkök, "Bu akşam kötü bir mağlubiyet yaşadık. Kazanmak için sahaya çıkmıştık. İlk yarıda gayet iyiydik. İkinci yarıdaki rakibimizin değişim savunması bizim ritmimizi bozdu. Sertaç'ın tepeden bulduğu 3 sayılar oyun düzenimizi bozmaya devam etti. Maçı uzatmaya götürdük ama gelen teknik faullerden sonra ritmimiz bir kez daha bozuldu. Maç boyunca hem savunmada hem de hücumda savaştık ama olmadı." diye konuştu.


SON HABERLER
Tümü
TÜMÜ
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Kişisel verileriniz, KKVK ve GDPR kapsamında toplanıp işlenmektedir. Detaylı bilgi almak için Veri Politikamızı / Aydınlatma Metnimizi inceleyebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerez kullanımını kabul etmiş olacaksınız.