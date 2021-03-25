Yakup Sekizkök: 'Bu galibiyetle istediğimiz tempoya döneceğiz'

THY EuroLeague'in 31. haftasında konuk ettiği Yunanistan temsilcisi Panathinaikos'u 85-65 yenen Anadolu Efes'te Ergin Ataman'ın cezası nedeniyle basın toplantısına katılan yardımcı antrenör Yakup Sekizkök, savunmada iyi oynayarak maçı kazandıklarını söyledi.



Sinan Erdem Spor Salonu'nda yapılan maçın ardından düzenlenen basın toplantısında karşılaşmayı değerlendiren Sekizkök, oyuncularının deplasman temposundan dolayı biraz yorgun olduğunu aktardı.



Sekizkök, oyuna sonradan dahil olan oyuncularının iyi skor desteği verdiğini belirterek, şu değerlendirmede bulundu:



"Maç beklediğimiz gibi başladı. Maçın başında farkı 10 sayıya çıkardık. Savunmada da iyiydik. Takımımız deplasman temposundan dolayı biraz yorgundu. Bu galibiyetten sonra istediğimiz tempoya döneceğiz. Daha çok antrenman yapma fırsatı bulacağız. Rakibimiz topu iyi çeviren, geçiş hücumlarıyla iyi işler yapan bir ekipti. Bu akşam buna iyi hazırlanmıştık."



