Yakup Arda Kılıç: 'Hedefim Avrupa'ya gitmek'

Beşiktaş'ın genç oyuncusu Yakup Arda Kılıç, Gaziantep FK maçının ardından konuştu.
Yakup Arda yaptığı açıklamada, "Çok mutluyum. Cumhuriyeti kutluyorum. İlk maçımda Burak hocamın bana şans vermesi tarif edilemez bir duygu. Daha çok çalışıp, daha iyi yerlere gelmeye çalışacağım." dedi.
Ayrıca, "Cenk Ağabey'e de teşekkür ediyorum. Hayalim, bu güzel armayı iyi bir şekilde terletmek. Nasipse ilerde Avrupa'da ülkemi gururlandırmak istiyorum." ifadelerini kullandı.
Yakup Arda yaptığı açıklamada, "Çok mutluyum. Cumhuriyeti kutluyorum. İlk maçımda Burak hocamın bana şans vermesi tarif edilemez bir duygu. Daha çok çalışıp, daha iyi yerlere gelmeye çalışacağım." dedi.
Ayrıca, "Cenk Ağabey'e de teşekkür ediyorum. Hayalim, bu güzel armayı iyi bir şekilde terletmek. Nasipse ilerde Avrupa'da ülkemi gururlandırmak istiyorum." ifadelerini kullandı.