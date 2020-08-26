Yaklaşıyor yaklaşmakta olan: Messi - Man. City!

Manchester City'nin yıldız golcüsü Sergio Agüero, Instagram hesabındaki forma numarası "10 numara" ibaresini kaldırdı.2015 yılından itibaren City'de 10 numaralı formayı giyen Arjantinli futbolcunun bu hareketi, Barcelona'dan ayrılma kararı alan Lionel Messi'nin İngiliz ekibine transfer olacağına dair yorumlandı.İngiliz basınının haberine göre; Messi'nin babası Jorge, transfer görüşmeleri için Manchester'a geldi. Buradaki görüşmeler tamamlandıktan sonra Messi ile ilgili kararın açıklanması bekleniyor.