Yakın Doğu Üniversitesi Fenerbahçe maçı CANLI hangi kanalda saat kaçta?

Yakın Doğu Üniversitesi-Fenerbahçe maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda yayınlanacak sorularının yanıtını arayanlar bu habere dikkat. Yakın Doğu Üniversitesi-Fenerbahçe maçının tarihi, saati, kanalı belli oldu. İşte detaylar...

27 Aralık 2017 04:08
Yakın Doğu Üniversitesi Fenerbahçe maçı CANLI hangi kanalda saat kaçta?
Yakın Doğu Üniversitesi-Fenerbahçe maçı hangi kanalda, hangi gün ve hangi saatte sorularının yanıtı netleşti. Cumhurbaşkanlığı Kupası'nda Yakın Doğu Üniversitesi-Fenerbahçe karşı karşıya gelecek.

YAKIN DOĞU ÜNİVERSİTESİ-FENERBAHÇE MAÇI SAAT KAÇTA HANGİ KANALDA? | Yakın Doğu Üniversitesi-Fenerbahçe maçı naklen yayınlanacak.

27 Aralık Çarşamba günü saat 18.00'de oynanacak maç TRT Spor'dan canlı olarak yayınlanacak.

Yakın Doğu Üniversitesi-Fenerbahçe maçı 27 Aralık Çarşamba günü saat 18.00'den itibaren TRT Spor ekranlarında futbolseverler ile buluşacak.


- Kupayı en fazla Fenerbahçe kazandı 

Fenerbahçe, Cumhurbaşkanlığı Kupası'nı 11 kezle en fazla kazanan takım konumunda bulunuyor.

Galatasaray'ı 1998-1999 sezonunda yenerek ilk kez bu kupayı kazanan sarı-lacivertliler, 1999-2000 sezonunda da tek yabancıyla oynadığı finalde sarı-kırmızılı takımı 67-65 yenerek kupayı aldı. Fenerbahçe, 2000-2001 sezonunda ise BOTAŞ'ı 72-65 yenerek, üst üste 3. kez kupayı müzesine götürdü.

2003-2004'te Erdemirspor, 2004-2005 ve 2006-2007 sezonlarında Beşiktaş'ı yenerek kupada mutlu sona ulaşan Fenerbahçe, 2009-2010, 2011-2012, 2012-2013, 2013-2014 ve 2014-2015 sezonlarında da Galatasaray'ı mağlup edip, kupa sayısını 11'e çıkardı. 

- Galatasaray, 6 kez üst üste şampiyon oldu 

Cumhurbaşkanlığı Kupası'nı 8 kez müzesine götüren Galatasaray, kupayı 6 kez üst üste kazanan tek takım olarak öne çıkıyor.

Kupanın düzenlendiği ilk sezon olan 1992-1993'ten itibaren 1997-1998 sezonuna kadar üst üste 6 kez Cumhurbaşkanlığı Kupası'nı müzesine götüren sarı-kırmızılılar, organizasyonda rekor kırdı.

Kupada 1999-2000 sezonunda final oynadıktan 8 yıl sonra 2007-2008 sezonunda Fenerbahçe ile finalde karşılaşan Galatasaray, rakibini 71-55 yenerek, 10 yıl sonra bu kupayı yeniden kazandı.

Sarı-kırmızılılar, 2010-2011 sezonunda Fenerbahçe'yi yenerek, 8. kupasını müzesine götürdü. 

- Diğer şampiyonlar 

Kadınlar Cumhurbaşkanlığı Kupası'nda Fenerbahçe ve Galatasaray'ın dışında 4 takım şampiyonluk yaşadı.

BOTAŞ 2001-2002 ve 2002-2003 sezonlarında üst üste 2 kez kupayı kazanırken, Beşiktaş da 2005-2006 sezonunda kupayı müzesine götürdü. 2008-2009 sezonunda Fenerbahçe'yi yenerek, kupayı kazanan Mersin Büyükşehir Belediyespor ilk kez bu kupada mutlu sona ulaştı.

Kupada geçen sezon da Hatay Büyükşehir Belediyespor, Fenerbahçe'yi yenerek kupanın sahibi oldu. 

- Kupanın finalistleri ve şampiyonları 

Daha önce 24 kez düzenlenen Kadınlar Cumhurbaşkanlığı Kupası'nın finalistleri ve şampiyonları şöyle:

   Sezon              Şampiyon              Finalist
1992-1993 Galatasaray BOTAŞ Spor
1993-1994 Galatasaray BRİSA Spor
1994-1995 Galatasaray Fenerbahçe
1995-1996 Galatasaray BRİSA Spor
1996-1997 Galatasaray BOTAŞ Spor
1997-1998 Galatasaray BRİSA Spor
1998-1999 Fenerbahçe Galatasaray
1999-2000 Fenerbahçe Galatasaray
2000-2001 Fenerbahçe BOTAŞ Spor
2001-2002 BOTAŞ Spor Fenerbahçe
2002-2003 BOTAŞ Spor Erdemirspor
2003-2004 Fenerbahçe Erdemirspor
2004-2005 Fenerbahçe Beşiktaş
2005-2006 Beşiktaş  Fenerbahçe
2006-2007 Fenerbahçe Beşiktaş Cola Turka
2007-2008 Galatasaray Fenerbahçe
2008-2009 Mersin Büyükşehir Belediyespor Fenerbahçe
2009-2010 Fenerbahçe Galatasaray Medical Park
2010-2011 Galatasaray Medical Park Fenerbahçe
2011-2012 Fenerbahçe Galatasaray
2012-2013 Fenerbahçe Galatasaray Odeabank
2013-2014 Fenerbahçe Galatasaray Odeabank
2014-2015 Fenerbahçe  Galatasaray
2015-2016 Hatay Büyükşehir Belediyespor  Fenerbahçe


Diğer Haberler

Aziz Yıldırım kimdir? Aziz Yıldırım'ın hayatı, Aziz Yıldırım'ın Fenerbahçe başkanlık kariyeri Gündem

Aziz Yıldırım kimdir? Aziz Yıldırım'ın hayatı, Aziz Yıldırım'ın Fenerbahçe başkanlık kariyeri
Galatasaray kötü istatistiğini sonlandırmak istiyor Galatasaray

Galatasaray kötü istatistiğini sonlandırmak istiyor
Cuma Mesajları, 30 Mart'a özel Whatsapp Facebook Cuma mesajları, en güzel Cuma mesjaları Gündem

Cuma Mesajları, 30 Mart'a özel Whatsapp Facebook Cuma mesajları, en güzel Cuma mesjaları
Aziz Yıldırım'dan 'son model' hamle Fenerbahçe

Aziz Yıldırım'dan 'son model' hamle
Aziz Yıldırım, Fenerbahçe başkanlığına adaylığını resmen açıkladı Fenerbahçe

Aziz Yıldırım, Fenerbahçe başkanlığına adaylığını resmen açıkladı
Galatasaray'da Dursun Özbek için kritik gün Galatasaray

Galatasaray'da Dursun Özbek için kritik gün
Metin Albayrak: 'Türkiye'nin 1 numarası olacağız' Beşiktaş

Metin Albayrak: "Türkiye'nin 1 numarası olacağız"
Yeni Malatyaspor dişli rakibi karşısında çıkış arıyor Yeni Malatyaspor

Yeni Malatyaspor dişli rakibi karşısında çıkış arıyor
Elleri havada şınav çekti! Sosyal Medya Dedikoduları

Elleri havada şınav çekti!
Daha fazla göster
1

Sergio Escudero: ''Eğer Beşiktaş cehennemse...''
2

Negredo giderse Demba Ba gelecek
3

F.Bahçe'yi açıklayan Smolov, West Ham'a gidiyor
4

Volkan Demirel: ''8'de 8 yapacağız, başka yolu yok!''
5

Terim'den Denayer sürprizi gelebilir
6

Kocaman'ın şampiyonluk hesabı! 8 haftada 24 puan
7

Şampiyonluk için kapalı gişe
8

Skenderbeu'ya şikeden dolayı 10 yıl men cezası!
9

Aziz Yıldırım'dan Ali Koç ile yarışında flaş karar! FB TV'de...
10

Asamoah imzayı attı, ev aramaya başladı
yukarı ok