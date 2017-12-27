Yakın Doğu Üniversitesi Fenerbahçe maçı CANLI hangi kanalda saat kaçta?

Yakın Doğu Üniversitesi-Fenerbahçe maçı hangi kanalda, hangi gün ve hangi saatte sorularının yanıtı netleşti. Cumhurbaşkanlığı Kupası'nda Yakın Doğu Üniversitesi-Fenerbahçe karşı karşıya gelecek.
YAKIN DOĞU ÜNİVERSİTESİ-FENERBAHÇE MAÇI SAAT KAÇTA HANGİ KANALDA? | Yakın Doğu Üniversitesi-Fenerbahçe maçı naklen yayınlanacak.
27 Aralık Çarşamba günü saat 18.00'de oynanacak maç TRT Spor'dan canlı olarak yayınlanacak.
Yakın Doğu Üniversitesi-Fenerbahçe maçı 27 Aralık Çarşamba günü saat 18.00'den itibaren TRT Spor ekranlarında futbolseverler ile buluşacak.
- Kupayı en fazla Fenerbahçe kazandı Fenerbahçe, Cumhurbaşkanlığı Kupası'nı 11 kezle en fazla kazanan takım konumunda bulunuyor.Galatasaray'ı 1998-1999 sezonunda yenerek ilk kez bu kupayı kazanan sarı-lacivertliler, 1999-2000 sezonunda da tek yabancıyla oynadığı finalde sarı-kırmızılı takımı 67-65 yenerek kupayı aldı. Fenerbahçe, 2000-2001 sezonunda ise BOTAŞ'ı 72-65 yenerek, üst üste 3. kez kupayı müzesine götürdü.2003-2004'te Erdemirspor, 2004-2005 ve 2006-2007 sezonlarında Beşiktaş'ı yenerek kupada mutlu sona ulaşan Fenerbahçe, 2009-2010, 2011-2012, 2012-2013, 2013-2014 ve 2014-2015 sezonlarında da Galatasaray'ı mağlup edip, kupa sayısını 11'e çıkardı. - Galatasaray, 6 kez üst üste şampiyon oldu Cumhurbaşkanlığı Kupası'nı 8 kez müzesine götüren Galatasaray, kupayı 6 kez üst üste kazanan tek takım olarak öne çıkıyor.Kupanın düzenlendiği ilk sezon olan 1992-1993'ten itibaren 1997-1998 sezonuna kadar üst üste 6 kez Cumhurbaşkanlığı Kupası'nı müzesine götüren sarı-kırmızılılar, organizasyonda rekor kırdı.Kupada 1999-2000 sezonunda final oynadıktan 8 yıl sonra 2007-2008 sezonunda Fenerbahçe ile finalde karşılaşan Galatasaray, rakibini 71-55 yenerek, 10 yıl sonra bu kupayı yeniden kazandı.Sarı-kırmızılılar, 2010-2011 sezonunda Fenerbahçe'yi yenerek, 8. kupasını müzesine götürdü. - Diğer şampiyonlar Kadınlar Cumhurbaşkanlığı Kupası'nda Fenerbahçe ve Galatasaray'ın dışında 4 takım şampiyonluk yaşadı.BOTAŞ 2001-2002 ve 2002-2003 sezonlarında üst üste 2 kez kupayı kazanırken, Beşiktaş da 2005-2006 sezonunda kupayı müzesine götürdü. 2008-2009 sezonunda Fenerbahçe'yi yenerek, kupayı kazanan Mersin Büyükşehir Belediyespor ilk kez bu kupada mutlu sona ulaştı.Kupada geçen sezon da Hatay Büyükşehir Belediyespor, Fenerbahçe'yi yenerek kupanın sahibi oldu. - Kupanın finalistleri ve şampiyonları Daha önce 24 kez düzenlenen Kadınlar Cumhurbaşkanlığı Kupası'nın finalistleri ve şampiyonları şöyle:
| Sezon
| Şampiyon
| Finalist
|1992-1993
|Galatasaray
|BOTAŞ Spor
|1993-1994
|Galatasaray
|BRİSA Spor
|1994-1995
|Galatasaray
|Fenerbahçe
|1995-1996
|Galatasaray
|BRİSA Spor
|1996-1997
|Galatasaray
|BOTAŞ Spor
|1997-1998
|Galatasaray
|BRİSA Spor
|1998-1999
|Fenerbahçe
|Galatasaray
|1999-2000
|Fenerbahçe
|Galatasaray
|2000-2001
|Fenerbahçe
|BOTAŞ Spor
|2001-2002
|BOTAŞ Spor
|Fenerbahçe
|2002-2003
|BOTAŞ Spor
|Erdemirspor
|2003-2004
|Fenerbahçe
|Erdemirspor
|2004-2005
|Fenerbahçe
|Beşiktaş
|2005-2006
|Beşiktaş
|Fenerbahçe
|2006-2007
|Fenerbahçe
|Beşiktaş Cola Turka
|2007-2008
|Galatasaray
|Fenerbahçe
|2008-2009
|Mersin Büyükşehir Belediyespor
|Fenerbahçe
|2009-2010
|Fenerbahçe
|Galatasaray Medical Park
|2010-2011
|Galatasaray Medical Park
|Fenerbahçe
|2011-2012
|Fenerbahçe
|Galatasaray
|2012-2013
|Fenerbahçe
|Galatasaray Odeabank
|2013-2014
|Fenerbahçe
|Galatasaray Odeabank
|2014-2015
|Fenerbahçe
| Galatasaray
|2015-2016
|Hatay Büyükşehir Belediyespor
| Fenerbahçe