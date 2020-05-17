Yahşi Batı nerede çekildi, oyuncu kadrosu

Yahşi Batı, kovboy kasabası görüntüsü ile de beğeni kazanmıştı. Peki Yahşi Batı filmi nerede çekildi? Yahşi Batı filmi konusu ne? Yahşi Batı oyuncu kadrosunda kimler var?Yahşi Batı, Kemerburgaz Madenler mevkii çiftalan köyünde çekildi.Osmanlı'dan Amerikan Başkanı'na özel bir hediye götürmek için yola çıkan 2 gizli polis Aziz Vefa ve Lemi Galip, yolda soyguna uğrarlar. Seeyou'lar tarafından çalınan elması almak için dımdızlak Amerika'da kalan ve mücadele atılan ikili, olmadık işlere girerler.Cem yılmaz: Aziz BeyOzan Güven: Lemi BeyDemet Evgar: Susan Van DykeZafer Algöz: LLoydÖzkan Uğur: KızılkayalarCansu Dere: Mary LouBünyamin Durgut: Atını Yıkatan KovboyYılmaz Köksal: Sheriff CekoJohnny Lesh: Mehmet PpolatMary Ann: Demet TuncerSheriff Murphy: Süleyman Turan