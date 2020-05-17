Yahşi Batı nerede çekildi, oyuncu kadrosu

Yahşi Batı, fantastik ve komediyi öğeleri bir araya getirerek Cem Yılmaz imzası ile kahkaha dolu bir maceranın içine sokuyor. Yahşi Batı, Kemerburgaz Madenler mevkii çiftalan köyünde çekildi. Yahşi Batı oyuncu kadrosunda kimler var? Yahşi filmi nerede çekildi?

17 Mayıs 2020 17:14
Yahşi Batı nerede çekildi, oyuncu kadrosu
Yahşi Batı, kovboy kasabası görüntüsü ile de beğeni kazanmıştı. Peki Yahşi Batı filmi nerede çekildi? Yahşi Batı filmi konusu ne? Yahşi Batı oyuncu kadrosunda kimler var?
YAHŞİ BATI NEREDE ÇEKİLDİ?

Yahşi Batı, Kemerburgaz Madenler mevkii çiftalan köyünde çekildi.

YAHŞİ BATI KONUSU

Osmanlı'dan Amerikan Başkanı'na özel bir hediye götürmek için yola çıkan 2 gizli polis Aziz Vefa ve Lemi Galip, yolda soyguna uğrarlar. Seeyou'lar tarafından çalınan elması almak için dımdızlak Amerika'da kalan ve mücadele atılan ikili, olmadık işlere girerler.

YAHŞİ BATI OYUNCULARI

Cem yılmaz: Aziz Bey
Ozan Güven: Lemi Bey
Demet Evgar: Susan Van Dyke
Zafer Algöz: LLoyd
Özkan Uğur: Kızılkayalar
Cansu Dere: Mary Lou
Bünyamin Durgut: Atını Yıkatan Kovboy
Yılmaz Köksal: Sheriff Ceko
Johnny Lesh: Mehmet Ppolat
Mary Ann: Demet Tuncer
Sheriff Murphy: Süleyman Turan

YAHŞİ BATI FİLMİ FRAGMANI İZLE

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