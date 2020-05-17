Yahşi Batı nerede çekildi, oyuncu kadrosu

Yahşi Batı, fantastik ve komediyi öğeleri bir araya getirerek Cem Yılmaz imzası ile kahkaha dolu bir maceranın içine sokuyor. Yahşi Batı, Kemerburgaz Madenler mevkii çiftalan köyünde çekildi. Yahşi Batı oyuncu kadrosunda kimler var? Yahşi filmi nerede çekildi?
Yahşi Batı, kovboy kasabası görüntüsü ile de beğeni kazanmıştı. Peki Yahşi Batı filmi nerede çekildi? Yahşi Batı filmi konusu ne? Yahşi Batı oyuncu kadrosunda kimler var?
YAHŞİ BATI NEREDE ÇEKİLDİ?
Yahşi Batı, Kemerburgaz Madenler mevkii çiftalan köyünde çekildi.
YAHŞİ BATI KONUSU
Osmanlı'dan Amerikan Başkanı'na özel bir hediye götürmek için yola çıkan 2 gizli polis Aziz Vefa ve Lemi Galip, yolda soyguna uğrarlar. Seeyou'lar tarafından çalınan elması almak için dımdızlak Amerika'da kalan ve mücadele atılan ikili, olmadık işlere girerler.
YAHŞİ BATI OYUNCULARI
Cem yılmaz: Aziz Bey Ozan Güven: Lemi Bey Demet Evgar: Susan Van Dyke Zafer Algöz: LLoyd Özkan Uğur: Kızılkayalar Cansu Dere: Mary Lou Bünyamin Durgut: Atını Yıkatan Kovboy Yılmaz Köksal: Sheriff Ceko Johnny Lesh: Mehmet Ppolat Mary Ann: Demet Tuncer Sheriff Murphy: Süleyman Turan