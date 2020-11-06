Yağmur izin verince Villarreal farka gitti

Villarreal'in stadındaki 45 dakikalık değişim ☔️😱pic.twitter.com/RziKfmLyQ1



— Sporx Ekstra (@sporxekstra_) November 5, 2020

UEFA Avrupa Ligi I Grubu'nda Villarreal ile Maccabi Tel-Aviv karşı karşıya geldi.Estadio de la Ceramica'nın ev sahipliğinde oynanan maçı Villarreal 4-0 kazanarak üç puana uzandı.Yoğun yağış nedeniyle geç başlatılan karşılaşmada Villarreal 4. dakikada Kolombiyalı golcü Bacca ile öne geçti ve ilk yarı 1-0 sona erdi.52. dakikada yeniden Bacca sahneye çıkarken fark ikiye çıktı. Bu dakikadan sonra skoru değiştirmek için hamleler yapan Maccabi'nin değişiklikleri sonuç vermedi. 71. dakikada Alex Baena ve 81. dakikada Fer Nino skoru 4-0 yaparak üç puanı ilan etti.Bu sonucun ardından Villarreal grupta ilk maçlar sonunda 3'te 3 yaparak 9 puana yükseldi. Maccabi ise 6 puanda kaldı.