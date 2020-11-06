Yağmur izin verince Villarreal farka gitti

UEFA Avrupa Ligi'nde Sivasspor'un grubunda oynanan maçta Villarreal, yağmur nedeniyle geç başlatılan maçı 4-0 kazanarak 3'te 3 yaptı.

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Yağmur izin verince Villarreal farka gitti
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06 Kasım 2020 02:04
UEFA Avrupa Ligi I Grubu'nda Villarreal ile Maccabi Tel-Aviv karşı karşıya geldi.

Estadio de la Ceramica'nın ev sahipliğinde oynanan maçı Villarreal 4-0 kazanarak üç puana uzandı.

Yoğun yağış nedeniyle geç başlatılan karşılaşmada Villarreal 4. dakikada Kolombiyalı golcü Bacca ile öne geçti ve ilk yarı 1-0 sona erdi.

52. dakikada yeniden Bacca sahneye çıkarken fark ikiye çıktı. Bu dakikadan sonra skoru değiştirmek için hamleler yapan Maccabi'nin değişiklikleri sonuç vermedi. 71. dakikada Alex Baena ve 81. dakikada Fer Nino skoru 4-0 yaparak üç puanı ilan etti.

Bu sonucun ardından Villarreal grupta ilk maçlar sonunda 3'te 3 yaparak 9 puana yükseldi. Maccabi ise 6 puanda kaldı.






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