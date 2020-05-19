Yağmur Atacan kaç yaşında, nerelidir kimdir ? Pınar Altuğ kaç yaşındadır?

Yağmur Atacan, Pınar Altuğ ile mutlu bir evlilik sürdürürken, zaman zaman sosyal medyada bu çiftle ilgili tepki çeken paylaşımlar gündeme geliyor. Yağmur Atacan'ın yaşı, Pınar Altuğ'nun yaşı zaman zaman magazin basınında da sıkça gündem oluyor. Yağmur Atacan ve Pınar Altuğ ile ilgili tüm bilinmeyenler, merak edilenleri sizler için derledik.İştesorusunun yanıtı:Annesi diş hekimidir. İlkokulu Eskişehir'de okudu. Lise eğitimini Üsküdar Anadolu Lisesi'nde tamamladı. İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Felsefe Bölümündeki eğitimini bıraktı. Son dönemde Pınar Altuğ ile yaşadığı aşkla gündeme geldi ve 2007 yılının Eylül ayında nişanlandılar ve 12 Nisan 2008'de dünya evine girdiler. Yağmur Atacan, lise yıllarında ve 2002 yılında Canbaz isimli oyunda oynadığı "Bebeto" karakteriyle tiyatro sahnesinde yer aldı. Müzik yaşantısında profesyonel baterist olarak 2001, 2002, 2003, 2004, 2005 yıllarında Arkhé ve Hi-Jack gruplarında bulundu. 2006 yılının Ocak ayında başlayan ve halâ devam etmekte olan TRT televizyonunda "Ben İstersem" adlı programın sunuculuğunu yapmaktadır.27.01.2009 tarihinde eşi Pınar Altuğ'dan SU adını verdikleri kızı olmuştur.Okul hayatına Sanatta yeterlilik eğitimi alarak devam etmektedir. Ticaret hayatına atılmış ve tekne satmaktadır.İştesorusunun yanıtı:1994 yılında Miss Turkey seçilen Altuğ, 1997 senesinde girdiği İstanbul Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi İşletme bölümünündeki eğitimini yarıda bıraktı. 1995 yılında televizyon hayatı başladı. 1995-1998 yılları arasında çeşitli magazin programlarında sunuculuk yaptı. 1999'da Pınar'ın Yemek Zevki adlı programı yapmaya başladı ve hemen ardından da mankenliğe veda etti. 1999 yılında Kurt Kapanı adlı dizide rol almaya başladı. Ardından Çocuklar Duymasın, Omuz Omuza, Davetsiz Misafir ve İlk Aşkım dizilerinde de rol aldı. 2003 yılında Pınar'ın Mutfağından adlı yemek kitabını çıkarttı. 2004 ile 2006 yılları arasında Türkiye'nin Yıldızları programını sundu. 2010'dan itibaren ise Çocuklar Duymasın'ın yeni versiyonunda rol almaktadır. 2000 yılında Umut Elçioğlu ile evlendi ve olaylı şekilde boşandı. 2008 yılından beri Yağmur Atacan ile evlidir. 27 Ocak 2009 tarihinde Su adını verdikleri kızları oldu.Pınar Altuğ, sosyal medyada "Yüzünüz çok çirkin. Kocanızı yanınızda zorla mı durduruyorsunuz, yoksa jigolo olarak mı kalıyor?" diyen kadın takipçisine ateş püskürdü. Eşi Yağmur Atacan (36) ile arasındaki yaş farkı nedeniyle zaman zaman acımasız eleştirilere maruz kalan 45 yaşındaki oyuncu, söz konusu yorumu yapan kişinin fotoğrafını Instagram'ın hikaye bölümünden paylaştı. Altuğ'un, düşünceli surat emojisi ile birlikte "Ne desem bilemedim" mesajı dikkat çekti.Armağan Çağlayan'ın YouTube'daki 'Gör Beni' programına konuk olan ünlü oyuncu, 2008 yılında evlendiği Yağmur Atacan, 2009'da dünyaya gelen kızı Su ve meslek hayatını ilişkin çarpıcı açıklamalar yapmıştı."17 yaşımda mankenlik yapmaya başladım. 19'umda Türkiye Güzeli seçildim. Daha ertesi gün sokağa çıkar çıkmaz herkes tanıdı. Ömrümün sonuna kadar ünlü olacağım. Başka türlüsünü bilmiyorum. Hayatımdan memnunum. Çok bunaldığım zaman yurt dışına Türklerin olmadığı yerlere kaçıyorum. Kenar köşe yerlerde tatil yapmayı seviyoruz. Yağmur da benim gibi düşünüyor.""Kocam Yağmur dünyanın magazinden, sosyal medyadan en uzak ve umursamaz insanı. İlk flört dönemimizde yakın arkadaşlarımdan biriyle tanıştırdım. Bebek yüzlü ya 'Ne yaptığının farkında mısın?' diye sordu. 'Evet, evlenecek halim yok, iki gün gönül eğlendireceğim' yanıtını verdim.""Aramızdaki yaş farkı hiç sorun olmadı. Konuşmadık bile. Acaba elimden kaçar mı, gider mi diye hiç endişe etmedim. Sanki yaşı yaşına uygun olunca oluyor mu? Denedik olmadı işte. Yağmur, beni ayakta tutan adamdır aslında.""İş almak için kimseyle flört etmedim. Şuh pozlar vermedim. Parayı tercih etmedim. Tüm bunları yapabilmemde annemin katkısı büyük oldu. Sağlam kadındı. Su ilk doğduğunda bazı hayranlarım görmek için gece yarısı evimize geliyorlardı, korkuyordum. Pişman olduğum bir şey yok. Hatalar da bana ait."