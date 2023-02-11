Yağmalama olayları için Cumhurbaşkanlığı'ndan yeni karar

Ülkemizi derinden sarsan 10 ildeki depremin ardından ortaya çıkan yağmacılar için karar alındı.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; AA
Abone Ol
Yağmalama olayları için Cumhurbaşkanlığı'ndan yeni karar
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
11 Şubat 2023 14:07
Deprem bölgelerinde sıkça meydana gelen yağmalama olayları üzerine, Cumhurbaşkanlığı yeni bir karar aldı.

Olağanüstü Hal Kapsamında yargı alanında alınan tedbirlere ilişkin Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi, Resmi Gazete'nin mükerrer sayısında yayımlandı.

Bu karara göre; OHAL kapsamındaki kararname ile hırsızlık ve yağma suçlarında gözaltı süresi, yakalama anından itibaren 4 günü geçemeyecek, Cumhuriyet savcısı gözaltı süresini 3 gün uzatabilecek.
SENİN İÇİN SEÇTİĞİMİZ
SPORX ÖNERİYOR
www.hazirol.gov.tr adresinde yayımlanmakta olan ve toplumda afet farkındalığını artırmayı amaçlayan eğitim videolarına da AFAD Acil mobil uygulamasından ulaşılabiliyor.
SON HABERLER
Tümü
 Reklam 
TÜMÜ