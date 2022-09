Yağlı güreşlerde organizasyon sayısı artıyor

Yağlı güreşlerde ülke genelinde gelecek yıl 140'a yakın organizasyon düzenlenmesi planlanıyor.



Her yıl nisan ve ekim ayları arasında 30'a yakın ilde yapılan yağlı güreşlere ilgi her geçen yıl artıyor.



Edirne'deki Tarihi Kırkpınar, Antalya'daki Tarihi Elmalı Yeşilyayla ve Balıkesir'deki Kurtdereli Mehmet Pehlivan Güreşleri, en yoğun ilginin olduğu organizasyonlar olarak dikkati çekerken, ülke genelinde 128 organizasyon düzenleniyor. Festival havasında geçen yağlı güreşler, ilgi görüyor.



Yağlı Güreş Düzenleyen Kentler Birliği Başkanı ve Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Yücel Yılmaz, AA muhabirine yaptığı açıklamada, sporcuların kalitesi, artan rekabet ve belediyelerin organizasyonlara verdiği önem sayesinde son yıllarda ata sporunun istenen noktalara gelmeye başladığını belirtti.



Türk halkının yağlı güreşleri sevdiğini, iyi bir organizasyonda çekişmeli mücadelelere tanıklık etme imkanının herkesi er meydanına çektiğini anlatan Yılmaz, güreşlere olan ilginin artmasında Türkiye Geleneksel Güreşler Federasyonunun kurulmasının da etkili olduğuna işaret etti.



- Tutkulu izleyici kitlesi var



Yağlı güreşte güzel bir sezon geçirdiklerini kaydeden Yılmaz, şu bilgileri verdi:



"Türkiye'de 117 yağlı güreş organizasyonu yapılmıştı, bu yıl 128 oldu. Seneye 140'a yakın organizasyon talebi var. Biz de bu konuda federasyon ve birlik olarak çalışmalar yapıyoruz. Aralık ayında çalıştaylara başlayacağız. Şubat ayında da 2023 takvimini yayınlayacağız. Her güreşçi her organizasyona katılmıyor, biz de onu kendi içimizde disipline etmeye çalışacağız ama bu öyle bir er meydanı ki kispetini alan gelip güreşebilir. Biz buna biraz daha standart getirmek, kaliteyi arttırmak, pehlivanların sağlığını korumak, seyirciyi bilinçlendirmekle ilgili çalışmalar yapıyoruz."



Yağlı güreşlerin sadık ve tutkulu bir izleyici kitlesinin oluştuğunu belirten Yılmaz, bu durumun futbolla karşılaştırılabilecek seviyeye geldiğini savunarak, "Futbol 90 dakika, olmadı 120 dakikadır ama bu güreşlerde sabah 9'da gelen seyirci, desteklediği pehlivan yenilinceye kadar 8-9 saat oturur izler. Türkiye'de yağlı güreş seyircisinin sadakati ve devamlılığı, futbolda Süper Lig harici diğer liglerdeki maçlardan daha çoktur. Sosyal medyadaki takipçi sayıları da bunu gösteriyor. Bu seyirci başka bir sporda yok çünkü ata sporumuz." ifadelerini kullandı.





SENİN İÇİN SEÇTİĞİMİZ