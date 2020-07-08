Yabancı sınırı kararı verildi!

TFF, yabancı sınırı için gelecek sezonlardan itibaren geçerli olacak kararını verdi.

Yabancı sınırı kararı verildi!
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08 Temmuz 2020 18:05
Türkiye Futbol Federasyonu, Süper Lig'de 2020-2021 ve sonraki sezonlar için yabancı sınırı kararını açıkladı. Yabancı sınırı üç sezon içerisinde sınırsız yabancıdan 6 yabancı sınırına düşecek.

Yabancı sınırı resmen değişti!

2020-21
Kadroda 14 yabancı
Sahada 8 yabancı

2021-22
Kadroda 12 yabancı
Sahada 7 yabancı

2022-23
Kadroda 10 yabancı
Sahada 6 yabancı

TFF'NİN AÇIKLAMASI

Süper Lig kulüpleri 2020-2021 sezonunda en fazla 14 yabancı uyruklu futbolcu ile sözleşme yapabilecek, 14 futbolcu ile sözleşme yapılması halinde bu futbolculardan en az 1 tanesi 01.01.1996 ve daha sonraki tarihlerde doğmuş olabilecek ve bu futbolculardan sadece 8 tanesi müsabakaya devam eden kadroda aynı anda sahada yer alabilecektir. 2020-2021 sezonunda 21 kişilik müsabaka isim listesinde alt yapıdan yetişmiş 01.01.1998 ve daha sonra doğmuş bir futbolcu bulundurulması zorunlu olacaktır.

Süper Lig kulüpleri, 2021-2022 sezonunda en fazla 12 yabancı uyruklu futbolcu ile sözleşme yapabilecek, 12 futbolcu ile sözleşme yapılması halinde bu futbolculardan en az 1 tanesi 01.01.1998 ve daha sonraki tarihlerde doğmuş olabilecek ve bu futbolculardan sadece 7 tanesi müsabakaya devam eden kadroda aynı anda sahada yer alabilecektir. 2021-2022 sezonunda ilk 11'de alt yapıdan yetişmiş 01.01.2000 ve daha sonra doğmuş bir futbolcu bulundurulması zorunlu olacaktır.

Süper Lig kulüpleri, 2022-2023 sezonunda en fazla 10 yabancı uyruklu futbolcu ile sözleşme yapabilecek, 10 futbolcu ile sözleşme yapılması halinde bu futbolculardan en az 1 tanesi 01.01.2000 ve daha sonraki tarihlerde doğmuş olabilecek ve bu futbolculardan sadece 6 tanesi müsabakaya devam eden kadroda aynı anda sahada yer alabilecektir. 2022-2023 sezonunda ilk 11'de alt yapıdan yetişmiş 01.01.2002 ve daha sonra doğmuş iki futbolcu bulundurulması zorunlu olacaktır.



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