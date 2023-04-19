Yabancı sınırı için hangi kulüp ne istiyor?

Sabah Gazetesi yazarı Murat Özbostan, yabancı kuralı hakkında bir köşe yazısı yazdı."Yabancı sınırıyla ilgili çok spekülasyon var. Geçtiğimiz haftalarda kulüpler, hocalar ve TFF toplandı. Konuyu yazmıştım. 'Fenerbahçe 8+3 devam etsin' derken Galatasaray 'Sahada 11 yabancı olsun' görüşünü savunmuştu. Diğer kulüplerin ortaya attığı formüller ise oldukça karışık. Her kulüp bir şey istiyor. Sağlıksız bir ortam.. Genel olarak 'Sahada 11 yabancı olsun' diyen daha çok. Beşiktaş ve Adana Demir sessiz! Sürecin bundan sonraki kısmı hocalarda.Süper Lig ekiplerinin teknik adamları önümüzdeki günlerde toplanacak ve tek tek görüşlerini ifade edecek. Asıl önemlisi de hocaların ortaya koyacağı fikir. Peki ne olacak? TFF'nin işi oldukça zor. Ne karar olursa olsun kimseyi memnun edemeyecek. Fenerbahçe'nin 8+3 devam etsin isteği karşılık bulabilir. Hatta 7+4 bile olabilir.. 'Yok ben 11 yabancı oynatacağım"'diyen olursa formül dışı her yabancı için parayı TFF'ye yatıracak. Rakam yüksek! Bunlar masadaki formüller."