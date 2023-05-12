Yabancı kuralı için karar!

TFF ve Kulüpler Birliği Toplantısı'nda yabancı kuralı için karar çıktı. Cuma günü yapılan toplantıda mevcut 14 yabancılı (8+3) sistemin bir yıl daha devam etmesine karar verildi.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; AA
Abone Ol
Yabancı kuralı için karar!
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
12 Mayıs 2023 22:32
Son güncelleme 12 Mayıs 2023 22:42
Türkiye Futbol Federasyonu ve Kulüpler Birliği Vakfı, kritik toplantıda bir araya geldi. Toplantıda ana gündem maddesi yabancı kuralı olurken, mevcut kuralın bir yıl daha devam etmesine karar verildi.

Sabah'tan Fatih Doğan'ın haberine göre, mevcut 14 yabancı durumunun (8+3) 1 yıl daha sürmesi ortak fikrine varıldı.

TFF'nin hazırlayıp daha önce kulüplerle paylaştığı 5 yıllık yeni sınırlama, teşvik ve düzenlene planının TFF seçimi sonrası daha ayrıntılı değerlendirilmesi kararı çıktı.

Yabancı kuralı için alınan 1 yıllık uzatma kararı pazartesi veya salı günü resmi olarak da duyurulacak.

Puan Durumu Fikstür Bilgisi Kadro Bilgisi
SON HABERLER
Tümü
 Reklam 

Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

Enetpulse
Anadolu Ajans?
IAB
App Store
Google Play
App Gallery