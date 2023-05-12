Yabancı kuralı için karar!

Türkiye Futbol Federasyonu ve Kulüpler Birliği Vakfı, kritik toplantıda bir araya geldi. Toplantıda ana gündem maddesi yabancı kuralı olurken, mevcut kuralın bir yıl daha devam etmesine karar verildi.



Sabah'tan Fatih Doğan'ın haberine göre, mevcut 14 yabancı durumunun (8+3) 1 yıl daha sürmesi ortak fikrine varıldı.



TFF'nin hazırlayıp daha önce kulüplerle paylaştığı 5 yıllık yeni sınırlama, teşvik ve düzenlene planının TFF seçimi sonrası daha ayrıntılı değerlendirilmesi kararı çıktı.



Yabancı kuralı için alınan 1 yıllık uzatma kararı pazartesi veya salı günü resmi olarak da duyurulacak.



