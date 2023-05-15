Yabancı kuralı için büyük gün

Türkiye Futbol Federasyonu, yeni yabancı oyuncu için kuralı bugün açıklayabilir.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; AA
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Yabancı kuralı için büyük gün
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15 Mayıs 2023 08:12
Son güncelleme 15 Mayıs 2023 08:15
Türkiye Futbol Federasyonu ve Kulüpler Birliği Vakfı, cuma günü yeni yabancı oyuncu kuralı için bir araya geldi. Yaklaşık 5 saat süren toplantıda kulüpler mutabakata varamadı. Birçok kulüp yabancı oyuncu kuralının sınırsız olmasını isterken, toplantıda mevcut 14 yabancılı (8+3) kuralın devam etmesi görüşü de öne çıktı.

Konuyla ilgili pazar günü bir röportaj veren Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Mehmet Büyükekşi, bir aksilik olmazsa yabancı kuralının bugün (pazartesi) açıklanacağını söyledi.

Mehmet Büyükekşi, "Farklı düşünceler var. Bazı konularda karar veremedik. Pazartesi kendi aramızda (TFF yönetimi olarak) bir toplantı yapacağız. Biz TFF olarak 5 yıllık bir plan çalışmıştık. Kulüplerimiz "Bu işi aceleye getirmeyelim" dediler. O yüzden yeni alacağımız karar bir sezonluk olacak." dedi.

TFF Başkanı Büyükekşi ayrıca, "İnşallah bir şey olmazsa pazartesi günü açıklayacağız." sözlerini kullandı.

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