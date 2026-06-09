Ya Icardi Galatasaray'ın teklifine 'evet' derse...

Galatasaray'da Mauro Icardi konusunda yaşanan belirsizlik yeni bir krizi beraberinde getirebilir. Sözleşmesi sona eren Arjantinli golcünün kendisine yapılan 5 milyon euro'luk teklife yanıt vermemesi ve yıllık garanti ücretinin yarı yarıya düşmesi ayrılık iddialarını güçlendirmişti. Sarı-kırmızılılar, 33 yaşındaki futbolcunun takımdan ayrılma ihtimalini göz önünde bulundurarak forvet takviyesi için alternatif isimleri gündemine almıştı.
Dört senelik Galatasaray serüveninin sona ermesi beklenen Mauro Icardi'ye beklediği gibi bir teklifin yapılmamasıyla beraber sürecin çok farklı bir noktaya evrilmesinin söz konusu olduğu öğrenildi. Arjantinli futbolcunun beğenmese de kendisine yapılan teklifi kabul edebileceği iddia edildi. Bu durumda bugüne kadar Icardi'nin ayrılığına göre plan yapan sarı-kırmızılı yönetimin hesaplarının bozulacağı belirtildi.
Tecrübeli futbolcunun yıllık 5 milyon euroyu kabul ederek takımda kalma kararı alması hem kontenjanı hem de transfer stratejisini olumsuz yönde etkileyecek. Sarı-kırmızılılar, Icardi'nin kalması halinde 10+4 yabancı kuralına uyum sağlamak için farklı formüller üretmek zorunda kalacak.
Juventus sürprizi
İtalyan medyası, Galatasaray'dan ayrılması beklenen Mauro Icardi'nin Juventus'un gündeminde olduğunu iddia etti. La Gazzetta dello Sport'ta yer alan haberde Torino ekibinin, Arjantinli golcünün durumunu yakından takip ettiği ileri sürüldü.
Dusan Vlahovic'le yollarını ayıran Juventus'un, Serie A'da uzun yıllar Inter forması giyen ve önemli başarılar elde eden 33 yaşındaki golcü oyuncuyu bonservis bedeli ödemeden kadrosuna katabileceği iddia edildi. Icardi'nin Arjantin'in köklü kulübü River Plate'in de listesinde olduğu ancak deneyimli oyuncunun bu aşamada ülkesine dönmeyi düşünmediği savunuldu.
Diğer yandan Serie A ekipleri Como ve Genoa'nın da Mauro Icardi'yi transfer edebilecekleri aktarıldı. Özellikle Şampiyonlar Ligi'ne katılma hakkı kazanan Como'nun Icardi profilinde deneyimli bir golcüyü kadrosuna katmaya hazırlandığı kaydedildi.
Dört senelik Galatasaray serüveninin sona ermesi beklenen Mauro Icardi'ye beklediği gibi bir teklifin yapılmamasıyla beraber sürecin çok farklı bir noktaya evrilmesinin söz konusu olduğu öğrenildi. Arjantinli futbolcunun beğenmese de kendisine yapılan teklifi kabul edebileceği iddia edildi. Bu durumda bugüne kadar Icardi'nin ayrılığına göre plan yapan sarı-kırmızılı yönetimin hesaplarının bozulacağı belirtildi.
Tecrübeli futbolcunun yıllık 5 milyon euroyu kabul ederek takımda kalma kararı alması hem kontenjanı hem de transfer stratejisini olumsuz yönde etkileyecek. Sarı-kırmızılılar, Icardi'nin kalması halinde 10+4 yabancı kuralına uyum sağlamak için farklı formüller üretmek zorunda kalacak.
Juventus sürprizi
İtalyan medyası, Galatasaray'dan ayrılması beklenen Mauro Icardi'nin Juventus'un gündeminde olduğunu iddia etti. La Gazzetta dello Sport'ta yer alan haberde Torino ekibinin, Arjantinli golcünün durumunu yakından takip ettiği ileri sürüldü.
Dusan Vlahovic'le yollarını ayıran Juventus'un, Serie A'da uzun yıllar Inter forması giyen ve önemli başarılar elde eden 33 yaşındaki golcü oyuncuyu bonservis bedeli ödemeden kadrosuna katabileceği iddia edildi. Icardi'nin Arjantin'in köklü kulübü River Plate'in de listesinde olduğu ancak deneyimli oyuncunun bu aşamada ülkesine dönmeyi düşünmediği savunuldu.
Diğer yandan Serie A ekipleri Como ve Genoa'nın da Mauro Icardi'yi transfer edebilecekleri aktarıldı. Özellikle Şampiyonlar Ligi'ne katılma hakkı kazanan Como'nun Icardi profilinde deneyimli bir golcüyü kadrosuna katmaya hazırlandığı kaydedildi.