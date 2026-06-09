Ya Icardi Galatasaray'ın teklifine 'evet' derse...

Arjantinli golcü Mauro Icardi, 5 milyon euro'luk teklifi kabul ederek takımda kalmaya karar verirse Galatasaray'ı adeta ters köşeye yatıracak. Icardi'nin ayrılacağını düşünerek farklı isimleri gündemine alan sarı-kırmızılıların tüm hesapları bozulacak.

calendar 09 Haziran 2026 12:27 | Son Güncelleme Tarihi: 09 Haziran 2026 12:28
Haber: Milliyet, Fotoğraf: AA
Ya Icardi Galatasaray'ın teklifine 'evet' derse...
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş!
Yorum Yap Yorum Yap (1)
Google News


Galatasaray'da Mauro Icardi konusunda yaşanan belirsizlik yeni bir krizi beraberinde getirebilir. Sözleşmesi sona eren Arjantinli golcünün kendisine yapılan 5 milyon euro'luk teklife yanıt vermemesi ve yıllık garanti ücretinin yarı yarıya düşmesi ayrılık iddialarını güçlendirmişti. Sarı-kırmızılılar, 33 yaşındaki futbolcunun takımdan ayrılma ihtimalini göz önünde bulundurarak forvet takviyesi için alternatif isimleri gündemine almıştı.

Dört senelik Galatasaray serüveninin sona ermesi beklenen Mauro Icardi'ye beklediği gibi bir teklifin yapılmamasıyla beraber sürecin çok farklı bir noktaya evrilmesinin söz konusu olduğu öğrenildi. Arjantinli futbolcunun beğenmese de kendisine yapılan teklifi kabul edebileceği iddia edildi. Bu durumda bugüne kadar Icardi'nin ayrılığına göre plan yapan sarı-kırmızılı yönetimin hesaplarının bozulacağı belirtildi.

Tecrübeli futbolcunun yıllık 5 milyon euroyu kabul ederek takımda kalma kararı alması hem kontenjanı hem de transfer stratejisini olumsuz yönde etkileyecek. Sarı-kırmızılılar, Icardi'nin kalması halinde 10+4 yabancı kuralına uyum sağlamak için farklı formüller üretmek zorunda kalacak.

Juventus sürprizi

İtalyan medyası, Galatasaray'dan ayrılması beklenen Mauro Icardi'nin Juventus'un gündeminde olduğunu iddia etti. La Gazzetta dello Sport'ta yer alan haberde Torino ekibinin, Arjantinli golcünün durumunu yakından takip ettiği ileri sürüldü.

Dusan Vlahovic'le yollarını ayıran Juventus'un, Serie A'da uzun yıllar Inter forması giyen ve önemli başarılar elde eden 33 yaşındaki golcü oyuncuyu bonservis bedeli ödemeden kadrosuna katabileceği iddia edildi. Icardi'nin Arjantin'in köklü kulübü River Plate'in de listesinde olduğu ancak deneyimli oyuncunun bu aşamada ülkesine dönmeyi düşünmediği savunuldu.

Diğer yandan Serie A ekipleri Como ve Genoa'nın da Mauro Icardi'yi transfer edebilecekleri aktarıldı. Özellikle Şampiyonlar Ligi'ne katılma hakkı kazanan Como'nun Icardi profilinde deneyimli bir golcüyü kadrosuna katmaya hazırlandığı kaydedildi.

Puan Durumu Fikstür Bilgisi Kadro Bilgisi
SON HABERLER
Tümü
 Reklam 
  • PUAN DURUMU
  • FİKSTÜR
  • STSL
  • 1.Lig
  • İng
  • Alm
  • İsp
  • İta
  • ŞL
  • AL
  • KL
  • DK
TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 34 24 5 5 77 30 77
2 Fenerbahçe 34 21 11 2 77 37 74
3 Trabzonspor 34 20 9 5 61 39 69
4 Beşiktaş 34 17 9 8 59 40 60
5 Başakşehir 34 16 9 9 58 35 57
6 Göztepe 34 14 13 7 42 32 55
7 Samsunspor 34 13 12 9 46 45 51
8 Rizespor 34 10 11 13 46 52 41
9 Konyaspor 34 10 10 14 43 50 40
10 Kocaelispor 34 9 10 15 26 38 37
11 Alanyaspor 34 7 16 11 41 41 37
12 Gaziantep FK 34 9 10 15 43 58 37
13 Kasımpaşa 34 8 11 15 33 49 35
14 Gençlerbirliği 34 9 7 18 36 47 34
15 Eyüpspor 34 8 9 17 33 48 33
16 Antalyaspor 34 8 8 18 33 55 32
17 Kayserispor 34 6 12 16 27 62 30
18 Karagümrük 34 8 6 20 31 54 30
Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

IAB
Enetpulse
Anadolu Ajansı
DHA
IAB
App Store
Google Play
App Gallery
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Kişisel verileriniz, KKVK ve GDPR kapsamında toplanıp işlenmektedir. Detaylı bilgi almak için Veri Politikamızı / Aydınlatma Metnimizi inceleyebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerez kullanımını kabul etmiş olacaksınız.