Yeni Malatyaspor yeni sezonda iyi bir kadro kurmak için kolları sıvadı.Sarı-siyahlılarda takımdan ayrılan kaleci Farnolle'ün yerine Göztepe ile sözleşmesi biten Beto ilk aday. Malatya ekibi ayrıca Fenerbahçe'den Alper Potuk, Beşiktaş'tan Tyler Boyd ve Başakşehir'den Azubuike ile ilgileniyor.Chebake'in ayrılmasından sonra sağ bek mevki için de Arjantinli Leonardo Godoy listeye alındı.