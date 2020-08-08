Y.Malatyaspor'un Beşiktaş ve F.Bahçe'den istediği iki isim

Süper Lig takımlarından Yeni Malatyaspor'un Fenerbahçe ve Beşiktaş'tan istediği iki futbolcu belli oldu.

Haber; Sabah
Y.Malatyaspor'un Beşiktaş ve F.Bahçe'den istediği iki isim
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08 Ağustos 2020 14:05
Yeni Malatyaspor yeni sezonda iyi bir kadro kurmak için kolları sıvadı.

Sarı-siyahlılarda takımdan ayrılan kaleci Farnolle'ün yerine Göztepe ile sözleşmesi biten Beto ilk aday. Malatya ekibi ayrıca Fenerbahçe'den Alper Potuk, Beşiktaş'tan Tyler Boyd ve Başakşehir'den Azubuike ile ilgileniyor.

Chebake'in ayrılmasından sonra sağ bek mevki için de Arjantinli Leonardo Godoy listeye alındı.




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