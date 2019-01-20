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Y.Malatyaspor, golcüsünü Premier Lig'de buldu

Spor Toto Süper Lig takımlarından Evkur Yeni Malatyaspor, yeni golcüsünü İngiltere Premier Lig'de buldu. Fulham'da forma giyen Aboubakar Kamara için anlaşma sağlandı.

Kaynak: Sporx.com
Y.Malatyaspor, golcüsünü Premier Lig'de buldu
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20 Ocak 2019 15:41
Spor Toto Süper Lig takımlarından Evkur Yeni Malatyaspor, Khalid Boutaib'i Zamalek'e satmasının ardından yeni golcüsünü İngiltere Premier Lig'de buldu.

Yeni Malatyaspor, Premier Lig takımlarından Fulham'ın forveti Aboubakar Kamara'nın transferi için anlaşma sağladı. 23 yaşındaki Fransız golcünün kısa bir süre içerisinde Türkiye'ye gelmesi bekleniyor.

Bu sezon ligde 13 maça çıkan ve bu karşılaşmaların 5'ine ilk 11 başlayan Kamara, 3 gol kaydetti. Kamara ayrıca bu sezon Lig Kupası'nda da 2 maçta 2 gol attı.

Fulham, 2017 yılında Amiens'ten transfer ettiği Kamara için 6 milyon euro bonservis bedeli ödedi.

KEBANO TRANSFERİNDE PÜRÜZ!

Öte yandan Fulham'ın 10 numarası Neeskens Kebano'yu da transfer etmek isteyen Yeni Malatyaspor, İngiliz kulübüyle anlaşmasına rağmen, 26 yaşındaki Belçikalı'yı ikna edemedi.



RANIERI'NIN İLGİNÇ KAMARA AÇIKLAMASI!

Fulham'ın 29 Aralık'ta Huddersfield'ı 1-0 yendiği maçta kazanılan penaltıyı kullanmak için Aleksandar Mitrovic ile tartışma yaşayan Aboubakar Kamara, tartışmadan galip çıktı ve 82. dakikada penaltıyı kullandı. Ancak Fransız isim penaltıyı kaçırdı. Daha sonra 90. dakikada bir penaltı düdüğü daha çaldı ama bu kez topun başına gelen Aleksandar Mitrovic golü attı ve Fulham maçı 1-0 kazandı.

Karşılaşmaa sonrası teknik direktör Claudio Ranieri, "Penaltı pozisyonunda Aboubakar Kamara'ya 'Topu Mitrovic'e bırak, penaltıcımız o' dedim. İnanılmaz bir durum. Beni dinlemedi. Bana saygı göstermedi, kulübe,takıma,taraftarların hiçbirine saygı göstermedi. Onu öldürmek istedim. Penaltıcımız Mitrovic, o kadar'' açıklamasını yapmıştı.



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