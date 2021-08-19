Xisco: "Ozan Tufan çok iyi oyuncu"

Watford Teknik Direktörü Xisco, yeni transferleri Ozan Tufan ile ilgili konuştu.

Haber; Sporx.com dış haberler, Fotoğraf; AA
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Xisco: 'Ozan Tufan çok iyi oyuncu'
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19 Ağustos 2021 19:00
Fenerbahçe'den sezon sonuna kadar Watford'a kiralanan Ozan Tufan için yeni hocasından övgü dolu sözler geldi.

Harika bir transfer yaptıklarını kaydeden Ozan Tufan, "Ozan Tufan çok iyi bir oyuncu, uluslararası bir futbolcu, tecrübesi var. Onu transfer etmiş olmamız müthiş bir haber. Çok mutluyum." ifadelerini kullandı.

26 yaşındaki Ozan Tufan'ın sözleşmesinde 7.5 milyon euroluk satın alma maddesi de bulunuyor.


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