Xiaomi Redmi Note 9 Pro satış fiyatı ne kadar, Türkiye'de çıktı mı

Akıllı telefon pazarının önemli üreticilerinden biri haline gelen ve ülkemizde de son dönemlerde oldukça popüler olan Xiaomi, yeni akıllı telefonunu Türkiye'de satışa çıkardı. Xiaomi Redmi Note 9 Pro özellikleri ve fiyatı ile öyle görünüyor ki yeni bir cihaz satın almak isteyenlerin öncelikli tercihlerinden biri olacak. Zira söz konusu telefon adeta bir fiyat-performans canavarı olarak karşımıza geliyor ve donanımsal özellikleri, sınıfında yer alan diğer modeller ile karşılaştırıldığında oldukça iyi gözüküyor.
Xiaomi Redmi Note 9 Pro Türkiye'de satışa çıktı! İşte fiyatı!
Teknolojioku.com'un haberine göre; Xiaomi Redmi Note 9 Türkiye'de satışa sunuldu ve modelin Türkiye fiyatı da resmi olarak belli oldu. Telefonun 6 GB RAM ve 64 GB depolama alanına sahip olan opsiyonu 3.299,00 TL'den satışa sunulurken, 6 GB RAM ve 128 GB dahili depolama alanına sahip olan modeli 3.599,00 TL'den sahibini bulmuş olacak. 5.020 mAh'lik bataryası ile dikkati çeken Redmi Note 9 Pro, gücünü ise Qualcomm tarafından üretimi gerçekleştirilen Snapdragon 720G yonga setinden alıyor.
Telefon ön tarafında 16MP çözünürlüğe sahip olan bir selfie kamerası ile iyi bir deneyim sunarken, sırtında dörtlü kamera kurulumu ile geliyor. Bu noktada 64MP ana kameraya 8MP ultra geniş açılı kamera, 2MP makro kamera ve 2MP derinlik sensörü eşlik ediyor. Kutusundan Android 10 işletim sistemi ve MIUI 11 arayüzü ile çıkan Redmi Note 9 Pro'ya 30W hızlı şarj desteği de sağlanıyor. Cihaz mavi, beyaz ve siyah renk seçenekleri ile raflardaki yerini alıyor.