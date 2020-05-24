Xiaomi Redmi Note 9 Pro satış fiyatı ne kadar, Türkiye'de çıktı mı

Akıllı telefon pazarının önemli üreticilerinden biri haline gelen ve ülkemizde de son dönemlerde oldukça popüler olan

Xiaomi,

yeni akıllı telefonunu Türkiye'de satışa çıkardı.

Xiaomi Redmi Note 9 Pro







özellikleri ve fiyatı ile öyle görünüyor ki yeni bir cihaz satın almak isteyenlerin öncelikli tercihlerinden biri olacak. Zira söz konusu telefon adeta bir fiyat-performans canavarı olarak karşımıza geliyor ve donanımsal özellikleri, sınıfında yer alan diğer modeller ile karşılaştırıldığında oldukça iyi gözüküyor.

Xiaomi Redmi Note 9 Pro Türkiye'de satışa çıktı! İşte fiyatı!

Teknolojioku.com'un haberine göre; Xiaomi Redmi Note 9

Redmi Note 9 Pro

Qualcomm

Snapdragon 720G

Android 10

MIUI 11

Redmi Note 9 Pro

Türkiye'de satışa sunuldu ve modelin Türkiye fiyatı da resmi olarak belli oldu. Telefonun 6 GB RAM ve 64 GB depolama alanına sahip olan opsiyonu 3.299,00 TL'den satışa sunulurken, 6 GB RAM ve 128 GB dahili depolama alanına sahip olan modeli 3.599,00 TL'den sahibini bulmuş olacak. 5.020 mAh'lik bataryası ile dikkati çeken, gücünü isetarafından üretimi gerçekleştirilenyonga setinden alıyor.Telefon ön tarafında 16MP çözünürlüğe sahip olan bir selfie kamerası ile iyi bir deneyim sunarken, sırtında dörtlü kamera kurulumu ile geliyor. Bu noktada 64MP ana kameraya 8MP ultra geniş açılı kamera, 2MP makro kamera ve 2MP derinlik sensörü eşlik ediyor. Kutusundanişletim sistemi vearayüzü ile çıkan'ya 30W hızlı şarj desteği de sağlanıyor. Cihaz mavi, beyaz ve siyah renk seçenekleri ile raflardaki yerini alıyor.