Xiaomi Redmi Note 9 Pro özellikleri, Redmi Note 9 Pro Türkiye satış fiyatı

Redmi Note 9 Özellikleri

Redmi Note 9 Satış Fiyatı



Redmi Note 9 Pro (Uluslararası versiyon) özellikleri

Redmi Note 9 Pro Satış Fiyatı

Xiaomi Redmi Note 9 için bugün ayrı bir etkinlik düzenledi. Etkinlikte Xiaomi Redmi Note 9 ile birlikte Xiaomi Mi Note 10 Lite da tanıtıldı. Xiaomi Redmi Note 9, Xiaomi Redmi Note 9 Pro ve Xiaomi Redmi Note 9 Pro Max ile neredeyse aynı tasarıma sahip ancak fiyat ve donanım konusunda onlardan ayrışıyor. Peki Xiaomi Redmi Note 9 özellikleri neler? Xiaomi Redmi Note 9 fiyatı ne kadar?Redmi Note 9 serisinin en son üyesinde 6.53 inç IPS Full HD+ ekran yer alıyor. Ekranın sol üst köşesinde bulunan deliğe ise 13 megapiksel selfie kamerası yerleştirilmiş. Arkaya baktığımızda ise Redmi Note 9S'te olduğu gibi 48 megapiksel Samsung GM1 sensörünün ana sensör olarak yer aldığını görüyoruz. Bunu 8 megapiksel ultra geniş açılı sensör ve 2 megapiksel çözünürlüklü iki sensör daha izliyor. Bunlardan bir tanesi makro fotoğraflar, diğeri de derinlik bilgisi için. Parmak izi okuyucu da bu kameraların altına yerleştirilmiş.Telefonun içinde yepyeni MediaTek Helio G85 yonga set bulunuyor. Sekiz çekirdekli CPU ve Mali-G52 GPU barındıran bu işlemci MediaTek'in Helio G80 ve Helio G90T yonga setlerinin arasına yerleşiyor. Redmi Note 9'da 3 ya da 4 GB RAM, 64 ya da 128 GB dahili hafıza mevcut. 5020 mAh kapasiteli pil ve 18W hızlı kablolu şarj da mevcut. Telefonda Android 10 yüklü gelirken bunun üstünde MIUI 11 çalışıyor. Kızıl ötesi port, kulaklık jakı ve NFC de telefonun özellikleri arasında yer alıyor.Redmi Note 9'u fiyatı 199 avrodan başlıyor. Bu temel fiyat 3 GB RAM ve 64 GB dahili hafızalı versiyon için geçerli. Ayrıca 230 avro karşılığında 4 GB RAM ve 128 GB dahili hafızalı versiyon bulunuyor. Telefonun yeşil, gri ve beyaz renkleri var. Satışların gelecek ay içinde başlaması bekleniyor. Redmi Note 9'un Türkiye'ye de gelmesini bekliyoruz.Redmi Note 9 Pro uluslararası versiyon aslında daha önce Hindistan'da tanıtılan Redmi Note 9 Pro Max modelinden farklı değil. 6.67 inç Full HD+ IPS ekran, 64 megapiksel ana kameranın içinde bulunduğu dört tane arka kamera ve Snapdragon 720G yonga seti görüyoruz. Yeşil renkli versiyonda arka yüz tasarımının biraz daha farklı olduğunu, iki renkli bir tasarımın tercih edildiğini ve kamera yerleşiminin de biraz daha farklı olduğunu görüyoruz. Parmak izi okuyucusu ise sağ kenarda bulunuyor.Redmi Note 9 Pro'nun 6 GB RAM ve 64 GB dahili hafıza ile 6 GB RAM ve 128 GB dahili hafıza gibi iki farklı versiyonu sunulacak. İlk model için fiyat 247 avro olarak belirlendi. 128 GB dahili hafızalı olan ise 275 avroya satılacak. Bu telefonun da mayıs ayı içinde satışa çıkmasını ve Türkiye'ye de gelmesini bekliyoruz.