Xiaomi Redmi 5 Plus kaç para? Xiaomi Redmi 5 Plus'ın özellikleri

Çift ön kamerası ve gerçek zamanlı HDR özelliğiyle dikkat çeken Samsung'un Galaxy serisinin A8 Plus ürününün fiyatı da açıklandı. Dev ekranıyla da dikkat çeken bu ürünün özellikleri nelerdir? Çift ön kamera ne işe yarıyor? İşte detaylar...Orta segment işlemcisi ile dikkat çeken ve uygun fiyatıyla dikkatleri çeken Redmi 5 Plus, BİM mağazalarında 999 TL gibi bir ücret ile satışa sunulacak5.99 İnç'lik dev Full HD ekranı bulunan cihaz, Snapdragon 625 yonga seti ve 3 GB RAM barındırırken, 32 GB dahili depolama alanı seçeğiyle geliyor. 12 Megapiksel arka kamerası ve 5 megapiksellik ön kamerası ile beraber 4.000 mAh batarya hacmi ile tam bir fiyat/performans canavarı olan Redmi 5 Plus, Android Nougat işletim sistemini kullanıyor.BİM marketleri 1995 senesinde ilk etapta 21 mağaza ile açılmıştır. BİM Birleşik Mağazalar A.Ş. kendisine misyon ve vizyon belirlemiş. Şirketin kuralları olarak bazı maddeler BİM Mağazalarına asılmış ve asıl maksadın ekonomik kazanç değil, insanları kazanmak olduğu ifade edilmiş. Ana ilke olarak da temel gıda ürünleri ile tüketim maddelerinin mümkün olan en asgari düzeyde vatandaşa ulaştırılması hedeflenmiştir. bunun için de en ucuz fiyatlar ile en kaliteli ürünler alınmak istendiğinde ilk merkez BİM marketleri olmuştur.Faaliyetlerine 1995 yılında 21 mağazayla başlayan BİM Birleşik Mağazalar A.Ş. ana ilkesi, temel gıda ve tüketim malzemelerinin mümkün olan en uygun fiyat ve en yüksek kaliteyle tüketiciye ulaştırılmasıdır. Yüksek indirim (hard-discount) ya da indirimli ürünler, aktüel ürünler, BİM müşterilerinin duymaya alıştığı bir tabir olmuştur.