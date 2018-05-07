Xiaomi Redmi 5 Plus kaç para? Xiaomi Redmi 5 Plus'ın özellikleri

Xiaomi Redmi 5 Plus çıktı mı? Xiaomi Redmi 5 Plus kaç para olacak? Xiaomi Redmi 5 Plus'ın özellikleri nasıl olacak? Xiaomi Redmi 5 Plus'ın ilk fotoğraflarını yayınladı. Hepsi haberimizde...

07 Mayıs 2018 03:06
Xiaomi Redmi 5 Plus kaç para? Xiaomi Redmi 5 Plus'ın özellikleri
Xiaomi Redmi 5 Plus, BİM'de satışa çıkarıldı! Çift ön kamerası ve gerçek zamanlı HDR özelliğiyle dikkat çeken Samsung'un Galaxy serisinin A8 Plus ürününün fiyatı da açıklandı. Dev ekranıyla da dikkat çeken bu ürünün özellikleri nelerdir? Çift ön kamera ne işe yarıyor? İşte detaylar... REDMİ 5 PLUS KAÇ PARAYA SATILACAK?
Orta segment işlemcisi ile dikkat çeken ve uygun fiyatıyla dikkatleri çeken Redmi 5 Plus, BİM mağazalarında 999 TL gibi bir ücret ile satışa sunulacak

XIAOMI REDMİ 5 PLUS ÖZELLİKLERİ NELERDİR?

5.99 İnç'lik dev Full HD ekranı bulunan cihaz, Snapdragon 625 yonga seti ve 3 GB RAM barındırırken, 32 GB dahili depolama alanı seçeğiyle geliyor. 12 Megapiksel arka kamerası ve 5 megapiksellik ön kamerası ile beraber 4.000 mAh batarya hacmi ile tam bir fiyat/performans canavarı olan Redmi 5 Plus, Android Nougat işletim sistemini kullanıyor.



BİM MARKET NEDİR?

BİM marketleri 1995 senesinde ilk etapta 21 mağaza ile açılmıştır. BİM Birleşik Mağazalar A.Ş. kendisine misyon ve vizyon belirlemiş. Şirketin kuralları olarak bazı maddeler BİM Mağazalarına asılmış ve asıl maksadın ekonomik kazanç değil, insanları kazanmak olduğu ifade edilmiş. Ana ilke olarak da temel gıda ürünleri ile tüketim maddelerinin mümkün olan en asgari düzeyde vatandaşa ulaştırılması hedeflenmiştir. bunun için de en ucuz fiyatlar ile en kaliteli ürünler alınmak istendiğinde ilk merkez BİM marketleri olmuştur.

Faaliyetlerine 1995 yılında 21 mağazayla başlayan BİM Birleşik Mağazalar A.Ş. ana ilkesi, temel gıda ve tüketim malzemelerinin mümkün olan en uygun fiyat ve en yüksek kaliteyle tüketiciye ulaştırılmasıdır. Yüksek indirim (hard-discount) ya da indirimli ürünler, aktüel ürünler, BİM müşterilerinin duymaya alıştığı bir tabir olmuştur.

 

Diğer Haberler

Roma'dan Talisca'ya 30 milyon! Beşiktaş

Roma'dan Talisca'ya 30 milyon!
Şenol Güneş: 'Galatasaray maçını unutun' Beşiktaş

Şenol Güneş: "Galatasaray maçını unutun"
E Seçmen Listesi sorgulama, 2018 24 Haziran YSK seçmen sandık no sorgulama Gündem

E Seçmen Listesi sorgulama, 2018 24 Haziran YSK seçmen sandık no sorgulama
E Devlet seçmen yeri sorgulama sayfası, Nerede oy kullanacağım? Seçmen sandık bilgileri Gündem

E Devlet seçmen yeri sorgulama sayfası, Nerede oy kullanacağım? Seçmen sandık bilgileri
Nerede oy kullanacağım 2018 24 Haziran'da nerede oy atacağım? E Devlet seçmen sorgulama Gündem

Nerede oy kullanacağım 2018 24 Haziran'da nerede oy atacağım? E Devlet seçmen sorgulama
Kurban Bayramı 2018 ne zaman? Kurban fiyatları ne kadar? Kurban satış yerleri Gündem

Kurban Bayramı 2018 ne zaman? Kurban fiyatları ne kadar? Kurban satış yerleri
Ramazan Bayramı 2018 ne zaman? Ramazan Bayramı'nda kaç gün tatil olacak? Gündem

Ramazan Bayramı 2018 ne zaman? Ramazan Bayramı'nda kaç gün tatil olacak?
Ramazan ne zaman? Ramazan ayında ilk sahura ne zaman kalkılacak? İlk oruç ne zaman? Gündem

Ramazan ne zaman? Ramazan ayında ilk sahura ne zaman kalkılacak? İlk oruç ne zaman?
En güzel Anneler Günü hediyeleri listesi, Anneler Günü armağanları, sürprizleri Gündem

En güzel Anneler Günü hediyeleri listesi, Anneler Günü armağanları, sürprizleri
Daha fazla göster
1

Cengiz Ünder golünü attı, Roma yine kazandı!
2

Messi devre arasında çıldırdı! "Rezaletsin..."
3

Pique'den özel istek; "Real Madrid alkışlamadı"
4

El Clasico'da 4 gol çıktı, kazanan çıkmadı
5

Ramos: "Messi hakemi baskı altına aldı"
6

Erman Toroğlu'ndan Fırat Aydınus'a; "Eski kaşar"
7

Golden State bu kez yüksekten uçtu! New Orleans...
8

Ahmet Çakar'dan Akhisar - Galatasaray maçı için flaş paylaşım
9

Süper Lig'de flaş istifa kararı!
10

Miguel Lopes, Fatih Terim'e hareketi nedeniyle özür diledi
yukarı ok