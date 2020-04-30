Xiaomi Mi Note 10 Lite Türkiye satış fiyatı ne kadar? Xiaomi Mi Note 10 Lite özellikleri (kamera)

Türkiye'de teknolojiyi yakından takip edenler Xiaomi Mi Note 10 Lite'nin kamera özelliklerini ve tüm detaylarını merak etmeye başladı. Xiaomi Mi Note 10 Lite özellikleri neler? Xiaomi Mi Note 10 Lite fiyatı ne kadar? gibi soruların yanıtlarını haberde bulabilirsiniz.

30 Nisan 2020 18:04
Xiaomi Mi Note 10 Lite Türkiye satış fiyatı ne kadar? Xiaomi Mi Note 10 Lite özellikleri (kamera)
Xiaomi Mi Note 10 özellikleri! Xiaomi Mi Note 10 fiyatı! Xiaomi eliyle yapılan bir paylaşım ile Xiaomi Mi Note 10'un ilk görseli ortaya çıkartıldı. Cihazın resmen geleceği artık belliydi ancak soru işaretleri hala devam ediyordu. Mi Note 10 Lite'ın özellikleri nelerdi? Hele fiyatı ne kadar olacaktı?... Bu sorular, Xiaomi'nin biraz önce biten etkinliğinde yanıtlandı.
XİAOMİ Mİ NOTE 10 LİTE FİYATI
Xiaomi Mi Note 10 Lite fiyatı olarak 349 euro olarak belirlenmiş durumda. Tabi bu cihazın giriş seviyesi modeli olan 6GB RAM + 64 GB dahili depolama alanına sahip modeli için geçerli. Depolama alanınızı 128 GB'a çıkartmak isterseniz ödemeniz gereken mebla 399 euro.

XİAOMİ Mİ NOTE 10 LİTE ÖZELLİKLERİ
Xiaomi Mi Note 10 Lite özellikleri arasında 6,47 inç büyüklüğünde Full DH+ çözünürlüğünde AMOLED bir ekran var. Bu ekranın tam üst kısmında bir damla çentik yer alıyor. Bu damla çentiğe Xiaomi tarafından telefonun 32 MP çözünürlüğündeki selfie kamerası yerleştirilmiş. Mi Note 10 Lite'ın kalbinde ise Snapdragon 730G işlemcisi, 6GB RAM ve 128 GB dahili depolama alanı bulunuyor. Bu üçlü, Mi Note 10 Lite'ın yüksek performanslı oyunlar ve uygulamaların üstesinden gelmesine yetiyor. Telefon gücünü de 30W hızlı şarj destekli 5.260 mAh değerindeki bataryasından alıyor.

Xiaomi Mi Note 10 Lite kamera konusunda abilerinden farklı bazı gelişmeler sunuyor. Bu anlamda 108 MP değil, 64 MP çözünürlüğünde bir ana kameraya ev sahipliği yapan Mi Note 10 Lite, 8 MP ultra geniş açılı + 5 MP makro + 2 MP derinlik sensörü ile dikkat çekici bir kombinasyon yaratıyor. Özellikle fiyatına göre.



Kaynak: Sporx.com

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