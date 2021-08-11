İngiltere Premier Lig takımlarından Liverpool ile bir yıl daha sözleşmesi olan ancak teknik direktör Jürgen Klopp'un kadroda düşünmediği Xherdan Shaqiri'nin yeni takımı belli oluyor.



Fransız ekibi Lyon, 29 yaşındaki Kosova asıllı İsviçreli futbolcu için devreye girdi.



Lyon, Xherdan Shaqiri için Liverpool'a 6 Milyon € teklif etti. İngiliz ekibi 8 Milyon € istiyor.



Kısa bir süre içerisinde transferin gerçekleşmesi bekleniyor.



