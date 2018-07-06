Xherdan Shaqiri: ''Bir takım defansa geçtiğinde onu aşmak kolay değil''

İsviçre'nin yıldız oyuncusu Xherdan Shaqiri, İsveç'e elendikleri maçın ardından konuştu.

İsviçre'nin İsveç'e 1-0 yenilip Dünya Kupası'na veda ettiği maçın ardından İsviçre'nin yıldız ismi Xherdan Shaqiri açıklamalarda bulundu.

Shaqiri, "Belki oynadığımız oyunu televizyondan izlemek kolay olmayabilir ama iyi futbol oynamak, her zaman istediğin sonucu getirmez. Bir takım defansa geçip, senin oynamana izin verdiğinde bunu aşmak zor. Artık Avrupa'da küçük takım yok." sözlerini kullandı.

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Sonuçlar
Çeyrek finaller
Uruguay
17:00
06.07.2018
 Fransa
Çeyrek finaller
Brezilya
21:00
06.07.2018
 Belçika
12
S Takımlar O G B M A Y Av. P
1 Uruguay 3 3 0 0 5 0 5 9
2 Rusya 3 2 0 1 8 4 4 6
3 Suudi Arabistan 3 1 0 2 2 7 -5 3
4 Mısır 3 0 0 3 2 6 -4 0
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