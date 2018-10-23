Xbox'tan kullanıcılarına kıyak!

OUTLAST







Hello Neighbor!













Dead Island



Observer

Xbox Game Pass cadılar bayramına ek 4 tane daha oyunu listesine ekledi. Böylelikle Game Pass üyeleri bu oyunlara ücretsiz olarak erişebilecekler.Böyle ekstra güzellik yapmaları oldukça hoş bir hareket. Ücretsiz verdikleri oyunlarda oldukça ideal oyunlar. Gerilim üzerine olan oyunların oynamayanlar tarafından oldukça mutlu karşılanacağına eminiz. Xbox tarafından gelen bu hareket ve aynı zamanda Playstation Store tarafından gelen büyük indirimlerden sonra Steam cephesinden de büyük bir cadılar bayramı indirimi gelmesini bekliyoruz. Tam olarak rakip firmalar olmasalarda genel olarak oyuncu kitlesinin hangi konsolda oyun oynamayı seçeceği çok önemli.İşte Xbox Game Pass ile ücretsiz hale gelen 4 oyun: