Xbox'ın yeni konsolu: Xbox Series V ortaya çıktı

Birçok oyun sever tarafından merakla beklenen Xbox Series X ve Sony PlayStation 5 ile ilgili sızıntılar çıkmaya devam ediyor. Xbox Series X ve Series S tanıtımından sonra gözler Xbox Series V modeline çevrildi.



Xbox'ın yeni konsolu hakkında yeni iddia: Xbox Series V



Geçtiğimiz günlerde 299 dolar ve 499 dolar olarak açıklanan Xbox Series S ve büyük kardeşi Series X, 10 Kasım'da satışa çıkıyor. Microsoft'un bu iki model haricinde yeni bir oyun konsolu çıkarma ihtimali az görünüyor ancak konuşulanlar daha farklı.



Söylentilere göre Xbox Series X'ten donanım anlamında daha güçsüz, daha küçük ve disk sürücüsüne sahip olmayan Xbox Series V modelinin çıkacağı söyleniyor. Bu konsolun çıkış ihtimali çok düşük ve oyun geliştiricilerinin de bu konsoldan haberleri yok.



Kaynak: shiftdelete.net



