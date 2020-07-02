Xbox tarafından tanıtılan ilk Türk oyunu EXOMECHA büyük ilgi topladı

PlayStation 5'in tanıtılması ve ilk oyunların açıklanmasıyla oyun dünyasında kopmaya başlayan konsol fırtınasına Xbox da dahil oldu. Yaklaşık 3 saat süren Xbox Games Showcase etkinliği ile Microsoft, hem mevcut hem de yeni konsoluna gelecek olan yapımların detaylarını paylaştı. Söz konusu yapımlar arasında Türk şirketi Twistedred tarafından geliştirilen aksiyon oyunu EXOMECHA da bulunuyor.



İlk izlenimde Crysis ve Transformers oyunlarının atmosferini ve Doom serisinin aksiyon yapısını sezdiğimiz EXOMECHA, egzotik ortamlara sahip olan Omecha isimli bir gezegeni dünya olarak benimsiyor. Rekabetçi online FPS türünde çıkış yapacak oyun, Xbox etkinliğinde Geoff Keighley tarafından tanıtılarak dünya prömiyerini yapmış oldu.



Oyunun duyurus ardından VG247 ve MSN gibi sitelerde haberleri çıktı, oyuncular etkinlik sırasında yayınlanan görüntülere övgüler yağdırdı. Ayrıca yapım hakkında Microsoft'un resmi Xbox blogunda da çıkış tarihinin açıklandığı bir yazı paylaşıldı.



Twistedred ekibinin yaptığı açıklamalara göre esnek bir oynanış sistemine sahip olacak EXOMECHA, online FPS savaşlarına dev robotları da dahil edecek. Ayrıca karakter yetenekleri geliştirilebilecek, haritadaki çeşitli araçlar kontrol edilebilecek.



Battle Royale modu bulunacak, büyük ölçekli savaşlar yapılacak:



Doom oyunlarından alıştığımız durmak bilmeyen sürükleyici aksiyon sistemini online FPS türüne getirme iddiası taşıyan EXOMECHA, oyuncuların büyük çapta savaşlar yapmasına olanak tanıyacak. Ayrıca yapım, Battle Royale modu ile günümüz oyun trenleriyle de oyunculara sunulacak.



Yapımına sadece tek kişi ile başlandığı belirtilen EXOMECHA, şu anda %100 yerli imkanlar ile küçük bir ekip tarafından geliştiriliyor. Oyunun Xbox One, Xbox One X ve PC platformlarına 2021 sonlarına doğru çıkış yapması bekleniyor.



Kaynak: WebTekno



