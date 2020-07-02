Xbox Series X'in kutu tasarımı ortaya çıktı

Geçtiğimiz günlerde oyunseverlerin uzun zamandır beklediği duyuruyu nihayet gerçekleştiren Microsoft, hem Xbox Series X'in bütçe dostu kardeşi Xbox Series S'i resmen duyurmuş hem de her iki cihazın da ön sipariş ve piyasaya çıkış tarihleriyle birlikte fiyatlarını açıklamıştı.



Microsoft'un duyurusunun hemen ardından e-ticaret siteleri Xbox ailesinin yeni nesil oyun konsolları için ürün sayfaları oluşturmaya başladı ve Kanadalı e-ticaret sitesi La Source'un açmış olduğu ürün sayfası, yeni nesil Xbox'un detaylı fotoğraflarının yanı sıra kutu tasarımını da ortaya çıkardı.



Xbox Series X'in kutu tasarımına baktığımızda cihazın üst kısmını yakınlaştırılmış halde gösteren bir ön yüzle karşılaşıyoruz. Sol altta bir 'Series X' logosu bulunurken, sağ altta ise 4K 120FPS ve 1 TB SSD bilgileri yer alıyor. Kutunun yan tarafında ise Xbox Series X'in tam hali ve oyun kolunun görseli yer alıyor.



Microsoft, Xbox Series X'in kutu tasarımında gösterişli tasarım çizgilerinden ziyade Xbox Series X'in kendisini göstermeyi tercih etmiş olsa da bu 'sade' tasarım, ilerleyen süreçte değiştirilmek zorunda kalabilir. Zira söz konusu kutu tasarımının tripofobi rahatsızlığı bulunanlar tarafından tepkiyle karşılanması muhtemel.



Tripofobi nedir?



Tripofobi, herhangi bir nesnenin yüzeyinde bulunan kümeler halindeki deliklerin korku, endişe ya da iğrenme hissine neden olduğu bir rahatsızlıktır. Örneğin; bir çilek ya da delikli bir sünger, tripofobi rahatsızlığı bulunan kişilerde iğrenme hisseine neden olabilir.



Şu an için Xbox Series S'in kutu tasarımına dair bir görsel bulunmuyor. Ancak Xbox Series X ile benzer bir kutu tasarımına sahip olması bekleniyor. Bu arada bilmeyenler için; Xbox Series X ve Series S, 22 Eylül itibarıyla ön siparişe açılıp 10 Kasım itibarıyla piyasaya sürülecek. Series X'in fiyatı 499 dolar, Series S'in fiyatı ise 299 dolar olacak.



Kaynak: webtekno



