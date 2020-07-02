Xbox Series X'in fiyatı Sony'i korkuttu

ABD merkezli teknoloji devi Microsoft, geçtiğimiz günlerde oyuncuların merak ettikleri bir hususa açıklık getirdi. Bu husus, yıl sonunda yanışacağımız yeni oyun konsolu Xbox Series X'in fiyatıydı. Microsoft, konuyla ilgili yaptığı açıklamalarda Xbox Series X'in fiyatının 499 dolar olacağını açıklamıştı. Görünüşe göre Microsoft'un açıkladığı fiyat, Xbox Series X'e paralel olarak piyasa sürülecek PlayStation 5'in geliştiricisi Sony'nin kafasını karıştırmış durumda.



Sony, yaklaşmakta olan yeni nesil oyun konsoluyla ilgili şu ana dek bir açıklama yapmadı. Ancak Microsoft'un Xbox Series X için biçtiği değerin Sony'yi de bir kez daha düşünmeye ittiği iddia ediliyor. Gamereactor isimli internet sitesine konuşan isimsiz bir kaynak, PlayStation 5'in fiyatının aslında oldukça yüksek olduğunu ancak Xbox Series X için açıklanan fiyattan sonra Sony'nin de belirlenen fiyatı yeniden değerlendirmek zorunda kaldığını söylüyor.



Gamereactor'e konuşan isimsiz kaynağın açıklamalarını doğru kabul edecek olursak, PlayStation 5'in fiyatının da 499 dolar civarında olabileceğini söyleyebiliriz. Ayrıca buna göre disk içermeyen PlayStation 5 "Digital Edition"ın fiyatı da 399 dolar civarında olabilir. Ancak Sony, şu ana dek bu konuyla ilgili en ufak bir açıklama yapmadı. Dolayısıyla konuyla ilgili net bir şey söylemek ne yazık ki mümkün değil.



Günler su gibi akıp geçerken oyuncular da her geçen gün biraz daha heyecanlanıyorlar. Çünkü belirli ülkelerdeki Xbox hayranları, Microsoft'un yeni nesil oyun konsolunu önümüzdeki günler itibarıyla satın alabilecekler. Ancak konsolun resmi çıkış tarihi 10 Kasım olarak açıklandı. Bu bağlamda PlayStation 5'le ilgili bilgilerin yetersiz olduğunu söyleyebiliriz. Sony henüz PlayStation 5'in çıkışı, fiyatı ve ön sipariş tarihiyle ilgili bir açıklama yapmadı.



Kaynak: webtekno



