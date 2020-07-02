Xbox Series X ve S fiyatlarına yeni indirim

Geçtiğimiz yıl PS5 rakibi olarak Microsoft tarafından piyasaya sürülen Xbox Series X ve S fiyatı için yeniden indirime gidildi.



2020 yılında uygulanan yüzde 50 ek gümrük vergisi uygulaması, 1 Ocak 2021'de sona ermiş, sosyal medyada fiyatlara ne zaman yansıyacağı konusunda tahminler yapılıyordu.



Bugün ise büyük teknoloji mağazaları fiyat indirimini ürünlere yansıtarak güncelleme yaptı Buna göre Xbox Series X'in Türkiye fiyatı 8.299 TL'den 800 TL indirimle 7.499 TL olarak güncellendi. Küçük kardeşi Series S'in Türkiye fiyatı ise 5.400 TL'den 900 TL indirimle 4.499 TL olarak satışa sunuldu.



Series X'in Türkiye fiyatındaki ikinci resmi indirim oldu



Microsoft'un yeni konsolu, Türkiye'de ilk olarak 9.299 TL fiyatla çıktı. Ancak Sony'nin PlayStation 5 fiyatını 8.299 TL olarak belirlemesi Microsoft'u da indirime itti. Firma, konsolun fiyatında ilk indirimi 8.299 TL'ye çekerek gerçekleştirdi.



Xbox Series X teknik özellikleri

– İşlemci: 8 çekirdekli Zen 2 – 3.8 GHz (7nm)

– Ekran Kartı: 12 TFLOP, RDNA 2, 1.825 GHz

– Bellek: 16 GB GDDR6

– Depolama: 1 TB NVMe SSD

– Performans: 4K 60 FPS veya 120 FPS



Xbox Series S teknik özellikleri

– İşlemci: 8 çekirdekli Zen 2 – 3.6 GHz (7nm)

– Ekran Kartı: 4 TFLOP, AMD RDNA 2

– Bellek: 10 GB GDDR6

– Depolama: 512 TB NVMe SSD

– Performans: FHD 60 FPS veya 120 FPS



Kaynak: shiftdelete



